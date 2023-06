Dillian Whyte s’apprête à recevoir un contrat pour le combat d’Anthony Joshua après avoir déclaré qu’il était prêt à accepter l’accord du 12 août | Nouvelles de boxe

Dillian Whyte devrait recevoir un contrat pour le match revanche avec Anthony Joshua après la reprise des négociations vendredi après-midi.

Les pourparlers ont repris à la suite de l’interview radio de Whyte, dans laquelle il a interpellé verbalement Eddie Hearn au sujet d’une rupture de communication concernant le deuxième combat, qui devrait se dérouler à l’O2 le 12 août.

L’homme de Brixton a indiqué qu’il prendrait maintenant le combat proposé contre son rival britannique – et est ouvert à un combat «le gagnant prend tout».

Image:

Whyte a devancé Jermaine Franklin en novembre





Whyte a une rivalité de longue date avec Joshua. Il a battu AJ en tant qu’amateur, avant que Joshua ne remporte une médaille d’or olympique à Londres 2012.

En tant que professionnels, ils ont boxé dans un titre sauvage des poids lourds britanniques en 2015, que Joshua a remporté par arrêt au septième tour.

Joshua est finalement devenu un champion du monde unifié. Après avoir subi deux défaites consécutives contre Oleksandr Usyk, il est revenu avec une victoire sur Jermaine Franklin.

Whyte a également reconstruit contre Franklin après sa défaite en combat pour le titre WBC en 2022 contre Tyson Fury au stade de Wembley.

« Je suis prêt à combattre Joshua depuis le jour où j’ai perdu contre lui en 2015 », avait précédemment déclaré Whyte Sports du ciel.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Dillian Whyte s’est demandé si Anthony Joshua était «sérieux» à propos d’un combat, affirmant qu’il y avait eu peu de progrès dans les pourparlers pour un match revanche des poids lourds



« Le score est de 1-1 jusqu’à présent. Il en a gagné un. Je l’ai battu chez les amateurs, il m’a battu chez les pros, donc je veux me venger. »

« Je n’aimerais rien de plus que d’avoir une chance de venger ma défaite », a-t-il ajouté.

« Je vais juste aller à la guerre. Je veux aller à la guerre parce que je pense que c’est un bon moyen de le combattre, de le mettre sous pression, de le soutenir et de commencer à le mettre sur le pied le plus tôt possible et je suis assez fort , je suis assez grand pour faire ça.

« Je porte évidemment assez de puissance pour le soutenir et l’assommer. »