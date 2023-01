Dillian Whyte révèle son intérêt pour le combat de boxe à code croisé contre la star de l’UFC Francis Ngannou au printemps | Nouvelles de boxe

Dillian Whyte espère assurer un combat massif de boxe à code croisé contre Francis Ngannou cette année après que la star du MMA a confirmé son départ de l’UFC.

Le concurrent britannique des poids lourds a été impliqué dans une rivalité de longue date avec Ngannou, qui remonte à l’été 2020, et Whyte a révélé qu’il y avait un nouvel intérêt pour l’énorme confrontation.

Whyte a scellé une victoire aux points sur Jermaine Franklin en novembre, ce qui l’a propulsé à nouveau en lice pour des combats avec les plus grands noms des poids lourds, mais est maintenant prêt à régler sa querelle enflammée avec Ngannou.

“J’adorerais le combattre”, a déclaré Whyte Sports du ciel. “De toute évidence, c’est un champion, un gars dangereux, mais je pense que je le dénigrerais.

Image:

Ngannou a quitté son titre de poids lourd UFC après être devenu agent libre





“Ce serait un combat très intéressant, car nous avons tous les deux une formation en arts martiaux et il est prêt à se lancer dans le grand bain, à combattre quelqu’un comme moi. Cela susciterait beaucoup d’intérêt et de regards.

“Les fans du monde entier seraient ravis de le voir, car c’est un ancien champion de l’UFC qui vient affronter un poids lourd comme moi.”

Whyte avait précédemment qualifié Ngannou de “cry baby” après avoir filmé une conférence de presse, qui n’a jamais été diffusée, mais le combattant camerouno-français est désormais libre de convenir des conditions d’un combat de boxe après avoir mis fin à son mandat de roi des poids lourds de l’UFC.

En 2008, Whyte a fait ses débuts en MMA, assommant son adversaire en seulement 12 secondes !



Un ancien combattant de MMA à succès, Whyte a déjà terminé un combat en 12 secondes et serait également prêt à affronter Ngannou dans une cage après leur combat de boxe.

“Ces gars savent qu’il y a plus d’argent à gagner en boxe qu’en MMA”, a déclaré Whyte.

“Ce serait bien de devenir champion dans deux sports – quelque chose que je voulais aussi faire – donc je peux comprendre qu’il ait une énorme envie de faire quelque chose comme ça.

“Beaucoup de ces gars de la boxe s’en prennent à ces gars du MMA et des arts martiaux et les battent sur un ring de boxe, mais ils ne sont pas assez courageux pour entrer dans la cage. Je serais heureux de le combattre en boxe et dans la cage aussi.

“Il est beaucoup plus facile d’assommer les gens avec des gants de 4 oz qui n’ont pratiquement pas de rembourrage. Peut-il faire la même chose avec un gant de boxe de 10 oz ? Je sais que je peux.”

Discutant d’une date de combat possible, Whyte a ajouté: “Fin mars, début avril quelque chose comme ça. Cela lui donnerait beaucoup de temps pour un camp complet.

Image:

Whyte a battu Jermaine Franklin en novembre





“Ce serait un combat équitable. Il aurait le temps de s’entraîner, j’aurais le temps de m’entraîner et nous ferions un très bon combat de boxe.”

Whyte a des victoires brutales par KO contre Derek Chisora, Alexander Povetkin et Lucas Browne sur son record et est loin d’être intimidé par la perspective d’une rencontre explosive avec Ngannou.

“Je crois en moi, je sais de quoi je suis capable”, a déclaré Whyte.

“Évidemment, c’est un bon combattant, il est fort, mais il y a beaucoup de trous dans son jeu. Il lance de loin, c’est un cogneur. En MMA, ce style fonctionne, car vous avez de petits gants et vous avez juste besoin de se connecter n’importe où avec quelqu’un pour faire des dégâts.

Dillian Whyte est ambassadrice VOW Nutrition

“Mais c’est de la boxe, vous avez besoin de compétences et d’un bon timing. Il ne peut pas simplement sortir et commencer à frapper et penser que vous pouvez assommer les gens.

“Non, un gars debout devant lui peut lui faire rater tous ces coups qu’il lance. Il est dangereux et un grand gars fort, mais c’est un grand combat pour moi, pour être honnête.”

