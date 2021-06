Dillian Whyte reçoit un nouveau défi du ‘Prince’ Charles Martin qui accueille le choc des poids lourds en Amérique | Nouvelles de boxe

Le « Prince » Charles Martin a déclaré son intérêt pour un combat contre Dillian Whyte et s’est engagé à accueillir son rival britannique en Amérique avec « une autre défaite par élimination directe ».

Le prochain combat de Whyte devrait avoir lieu aux États-Unis, l’homme de Brixton désireux de se faire connaître aux États-Unis alors qu’il poursuit un combat de grand nom après une victoire contre Alexander Povetkin en mars.

Sports aériens comprend que Jermaine Franklin a été identifié comme un adversaire potentiel, mais l’ancien champion IBF Martin souhaite également être pris en compte pour un affrontement contre Whyte.

Image:

Dillian Whyte poursuit des combats de grands noms contre Deontay Wilder et Andy Ruiz Jr



















0:47



Whyte veut un combat pour le titre WBC peu de temps après avoir battu Alexander Povetkin dans un match revanche





Martin, qui a perdu sa ceinture IBF contre Anthony Joshua en 2016, a déclaré Sports aériens: « Joshua n’a jamais combattu le vrai moi. Prendre ce combat quand j’étais blessé et mal préparé est la plus grosse erreur de ma vie, mais c’est une erreur que je vais corriger avant de prendre ma retraite.

« C’est la seule raison pour laquelle je me bats encore.

« Mettre KO Dillian Whyte me rapprocherait un peu plus de Joshua.

Whyte est un combat facile. Il prend trop de coups propres

« Fury vs Wilder III se passe, puis peut-être quelques combats entre ce vainqueur et Joshua, alors pendant que j’attends, je veux combattre le meilleur disponible, et je veux accueillir Dillian Whyte aux États-Unis avec une autre défaite par élimination directe.

Depuis la défaite de Joshua, Martin a restauré sa réputation avec une série de victoires, dont un coup de grâce explosif contre Gerald Washington sur le projet de loi Wilder vs Fury II en février dernier.

Image:

Charles Martin a remonté le classement



« Malheureusement, Eddie Hearn ne veut pas que je batte son homme », a déclaré Martin.

« Whyte a dit qu’il voulait un combat facile après avoir fait nettoyer son horloge par Povetkin. Je suppose qu’il ne veut pas que son horloge soit à nouveau nettoyée s’il me combat.

« Je vais bientôt revenir sur le ring. Nous avons quelque chose de prévu, mais une fois que j’ai appris que Whyte venait aux États-Unis, je ne peux pas résister à vouloir faire ce combat. Whyte n’est pas merde. Ce combat serait un jeu d’enfant pour moi aux États-Unis.

« J’ai un super foyer avec PBC et Al Haymon a été la meilleure chose qui soit arrivée à ma carrière. La pandémie nous a un peu ralentis, mais avec mon manager Mike Borao, nous reprenons le cap et terminerons 2021 en beauté Remarque. »