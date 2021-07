Dillian Whyte livre une réponse cinglante après que le «Prince» Charles Martin a appelé à un affrontement des poids lourds en Amérique | Nouvelles de boxe

Dillian Whyte s’est moqué d’une menace de KO du « Prince » Charles Martin et a déclaré que l’ancien champion du monde IBF « s’était embarrassé » lors de la défaite contre Anthony Joshua.

Le « champion intérimaire » britannique de la WBC a reçu un nouveau défi de Martin, qui a juré d’infliger une défaite écrasante si Whyte était prêt à l’affronter en Amérique.

Le règne de Martin en tant que champion IBF s’est terminé par une défaite au deuxième tour contre Joshua en 2016, un combat qu’il a dit Sports aériens était « la plus grosse erreur de ma vie ».

« Whyte est un combat facile. Il prend trop de coups propres. »💥 Le ‘Prince’ Charles Martin déclare son intérêt pour @DillianWhyte se battre et jure d’accueillir Brit en Amérique avec une défaite par KO. – Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 28 juin 2021

Mais Whyte a dit Sports aériens : « On dirait que Charles Martin est à la hauteur de ses vieux trucs et cherche désespérément un salaire pour le maintenir en vie. Rien de ce qu’il dit ne m’inquiète le moins du monde. Les délires d’un imbécile illusoire.

« En fait, je pense que même le vrai prince Charles le mettrait KO.

« Regardez, c’est un bon combattant, il est meilleur que celui qui s’est présenté contre Joshua, mais ce n’est pas un gars où vous vous asseyez là et pensez: » wow, Charles Martin veut me combattre « . C’est un clochard inutile vraiment.

« Maintenant, je suis dans une bonne position et maintenant j’ai mon titre, et maintenant je suis probablement le plus gros combat d’argent qu’il puisse obtenir.

Whyte se prépare pour un combat prévu en Amérique cet été



« Écoutez, c’est de la boxe des poids lourds. S’il se met dans une bonne position et que cela a du sens, mais si je le combats et l’assomme en quelques rounds, les gens vont dire: » Eh bien, Joshua l’a assommé en deux rounds ‘.

« Il est lui-même embarrassé, il est donc difficile de plaider contre lui, car si vous le battez en trois rounds ou en quatre rounds, les gens vont dire: » Eh bien, Joshua l’a battu en deux rounds « . De la même manière si je « Eh bien, il ne s’est jamais remis des coups que Joshua lui a donnés ».

« Il a endommagé des biens tout comme cet autre gaspillage d’espace Dominic Breazeale. »

Whyte a confirmé que Jermaine Franklin, un concurrent invaincu, est un adversaire potentiel pour son prochain combat, qui devrait être programmé aux États-Unis.

Jermaine Franklin est considéré comme le prochain adversaire de Whyte



« Jermaine Franklin est dans la course », a déclaré Whyte Sports aériens. « Il y a aussi quelques autres gars en lice, alors nous attendons juste de voir ce qui se passe.

« Le plan est d’avoir les plus gros et les meilleurs combats possibles, où qu’ils soient. Je poursuis les gros combats depuis longtemps.

« Je suis prêt à combattre n’importe qui, mais il a été difficile de relever les défis que je veux. J’essaie de combattre Wilder depuis 600 ans. J’essaie de combattre Tyson Fury, j’essaie de combattre Joshua, J’ai essayé de combattre Andy Ruiz, j’ai essayé de combattre Luis Ortiz.

« J’ai essayé de combattre tous ces gars mais aucun d’eux ne veut se battre, donc je dois prendre les prochains prétendants dangereux disponibles dans la liste. Si c’est l’Amérique, alors allons-y! »