Dillian Whyte: les pourparlers de revanche d’Anthony Joshua ne sont «juste rien» | « Je ne pense pas qu’ils soient sérieux ! » | Nouvelles de boxe

Dillian Whyte s’est demandé si Anthony Joshua était « sérieux » à propos d’un match revanche des poids lourds, car il a révélé que les négociations ne « semblaient pas réelles ».

L’homme de Brixton a espéré finaliser un deuxième combat professionnel contre Joshua, ravivant une rivalité brûlante qui remonte aux rangs amateurs, mais il n’y a eu aucun progrès dans les discussions entre les deux combattants.

Les pourparlers avaient précédemment échoué pour un match revanche à Wembley en 2019, Joshua ciblant plutôt ses débuts aux États-Unis, qui se sont soldés par une défaite contre Andy Ruiz Jr.

Dillian Whyte dit que la performance d’Anthony Joshua « n’était pas spectaculaire » malgré le retour à la victoire avec une victoire unanime aux points contre Jermaine Franklin



« C’est un gros combat, c’est dans huit semaines et il n’y a pas de communication, rien », a déclaré Whyte Sports du ciel. « Juste rien. Rien du tout. Ils perdent juste leur temps à déconner.

« Cela ne semble tout simplement pas réel. Ils essaient de me mettre dans la même position qu’il y a quelques années, en disant: » Oh, nous essayons de faire en sorte que Joshua se batte.

« Ces grands combats prennent du temps. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de petits caractères et cette équipe veut ça et cette équipe veut ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut beaucoup de temps pour faire ces grands combats . »

Mais Whyte espère toujours que le combat contre Joshua pourra avoir lieu dans les prochains mois.

Image:

Dillian Whyte a battu Jermaine Franklin en novembre





« C’est de la boxe poids lourds, des choses étranges se sont produites. Évidemment, je vais encore m’entraîner et essayer de rester concentré et de rester prêt au cas où cela arriverait. Parce que je suis prêt à combattre Joshua depuis le jour où j’ai perdu contre lui en 2015 », a-t-il déclaré. a dit.

« Le score est de 1-1 jusqu’à présent. Il en a gagné un. Je l’ai battu chez les amateurs, il m’a battu chez les pros, donc je veux me venger.

« Je n’aimerais rien de plus que d’avoir une chance de venger ma défaite », a ajouté Whyte. « Je vais juste aller à la guerre. Je veux aller à la guerre parce que je pense que c’est un bon moyen de le combattre, de le mettre sous pression, de le soutenir et de commencer à le mettre sur le dos le plus tôt possible et je suis assez fort, Je suis assez grand pour faire ça.

« Je porte évidemment assez de puissance pour le soutenir et l’assommer. »

Il pense également que c’est le bon combat pour Anthony Joshua également. « Je suis quelqu’un qui entrera toujours dans sa tête et pourra toujours entrer dans sa tête et pourra toujours le rejeter de son plan de match. C’est comme ça », a déclaré Whyte.

Dillian Whyte dit qu’il croit qu’un combat entre Anthony Joshua et Tyson Fury n’aura pas lieu, insistant sur le fait qu’il est prêt à affronter l’un ou l’autre adversaire



« Je pense que c’est le bon moment pour moi de le combattre parce que ces derniers temps, il a montré un manque de motivation, peu importe, je ne sais pas. C’est le bon moment pour moi d’entrer dans sa tête. Mais aussi il se présentera pour un combat avec moi aussi. C’est donc ce qui le rend bien.

Mais Whyte pense que Joshua pourrait avoir un œil sur un combat avec Deontay Wilder au Moyen-Orient à la fin de l’année.

« Je ne pense pas qu’ils soient sérieux au sujet du combat [with him]. Ils s’inquiètent pour le combat et je ne les blâme pas. S’il va obtenir 50 millions de livres sterling pour combattre Wilder en Arabie en décembre, cela me déconcerte. Pourquoi prendraient-ils une chance de me combattre ? Cela n’a aucun sens. Donc je ne suis pas surpris d’être honnête », a déclaré Whyte.

Whyte soutient qu’une offre supérieure montrerait une intention sérieuse de faire le match revanche.

« Eddie [Hearn] et Joshua et son équipe, ils ont juste besoin de remonter leurs chaussettes et de proposer des offres réalistes », a-t-il déclaré.

Image:

Whyte attend toujours de confirmer son prochain combat





« Tu ne commencerais pas [at] quelque chose dont vous savez qu’il est inférieur à l’acceptable. Ce n’est pas comme ça qu’on fait des affaires. À moins qu’il n’essaie juste de faire croire que « oh, nous lui avons proposé, il l’a refusé ». Je ne sais pas. Pourquoi réserveraient-ils également l’O2 pour un combat avec moi et Joshua? C’est un gros combat avec un bon undercard de soutien. Ce combat ferait 60 000, 70 000 billets.

« Pourquoi réserveraient-ils l’O2? À moins qu’ils ne prévoient d’utiliser mon nom, alors combattez quelqu’un d’autre comme un type de nom inférieur. »

Il insiste sur le fait qu’un combat de retour tant attendu avec Joshua mérite d’être organisé dans un lieu avec une fréquentation beaucoup plus importante.

« Ces grands combats, ils doivent être traités correctement et construits correctement. Ils peuvent être intégrés dans des méga-combats », a-t-il déclaré. « Je pense que ça peut remplir Wembley [stadium].

Le président de la WBC, Mauricio Sulaiman, a déclaré que Tyson Fury avait été une «victime» dans le «drame» des négociations de combat, mais s’attend à ce qu’il revienne bientôt sur le ring



« Moi et [Tyson] Fury l’a rempli. Moi et Joshua sommes les deux prochains grands gars en dehors de Fury, alors pourquoi pas? »

Fury vs Ngannou ensuite ?

Whyte a suggéré que la prochaine fois que Tyson Fury apparaîtra sur un ring de boxe, l’ancien champion de l’UFC Francis Ngannou sera dans le coin opposé.

« Je ne sais pas ce qui se passe avec Fury et [Oleksandr] Usyk, apparemment, il va combattre Francis Ngannou dans un énorme super-combat ou quelque chose comme ça. Usyk va combattre Daniel Dubois », a déclaré Whyte.

« Je pense que dans la tête de Wilder, il va combattre Joshua en décembre. Alors ils font ce qu’il faut. Ils attendent ça.

Le chef des opérations européennes du PFL, Dan Hardy, discute des chances de Francis Ngannou d’affronter Tyson Fury en MMA ou en boxe



« Je pense que c’est [Fury’s] prochain combat – Francis Ngannou. Je ne le blâme pas. Ces gars ne veulent pas se battre. Au moins, il essaie activement de se battre et essaie activement de faire quelque chose donc je ne le blâme pas.

« La division semble juste un gâchis à la minute. C’est comme si ces gars-là avaient cette énorme carotte pendante en décembre, ce qui gâche tout pour des gars comme nous, le reste des meilleurs gars. »

