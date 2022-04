Dillian Whyte: J’aurais dû avoir le temps de récupérer après la poussée «illégale» de Tyson Fury à Wembley | Nouvelles de boxe

Dillian Whyte dit qu’il aurait dû bénéficier d’un “temps supplémentaire pour récupérer” après avoir été “poussé” par Tyson Fury, quelques secondes avant sa défaite par arrêt du titre mondial à Wembley.

L’homme de Brixton a été blessé par un uppercut au sixième tour, mais pense que l’arbitre aurait dû pénaliser Fury pour l’avoir poussé avant que sa tête ne frappe lourdement la toile.

Whyte, qui parlait à Sky Sports à l’hôtel Fairmont de Windsor Park, a déclaré: “J’étais bourdonné mais évidemment j’essayais de retrouver mes sens et il m’a poussé à proprement parler et je suis tombé et je me suis cogné la tête sur la toile ce qui est illégal .

“Ce n’est pas de la lutte, c’est de la boxe. J’aurais dû avoir plus de temps pour récupérer, puis continuer à me battre.

Image:

Dillian Whyte affirme qu’il a été “poussé illégalement” par Tyson Fury alors que leur combat a été arrêté





“Je me suis fait prendre, sans aucun doute. Je me suis fait prendre par un bon coup. Je suis allé pour l’uppercut gauche, il est allé pour l’uppercut droit. Il est un peu plus grand que moi, donc évidemment il a atterri à distance. J’ai été blessé , J’essayais de rassembler mes sens et il m’a poussé à fond, à deux mains. Ce n’était pas comme un truc à un bras.

“Travail épouvantable de l’arbitre là-bas, mais c’est ce que c’est.

“J’aurais dû avoir le temps de récupérer, le temps de retourner dans mon coin, mais Tyson Fury s’en tire avec beaucoup de choses.

“Il a dit qu’il prendrait sa retraite. J’espère qu’il ne prendra pas sa retraite, car je veux une autre chance.

“Il a dit que tu es un bon combattant, un vrai guerrier, tu vas être champion du monde. Je ne suis pas un mauvais perdant. Tu en gagnes, tu en perds, c’est la vie.”

Image:

Fury et Whyte se sont affrontés dans un combat pour le titre des poids lourds WBC à Wembley





Whyte a subi une vilaine entaille à l’œil droit au quatrième tour, la première fois qu’il a subi une coupure en 31 combats professionnels.

“Il n’arrêtait pas de se pencher sur le côté et de mettre la tête dedans et des trucs comme ça”, a révélé Whyte.

“Il s’est penché et il a mis la tête dedans, il s’est heurté à moi et j’ai eu la coupe et évidemment l’arbitre a commencé à me gronder.

“J’étais comme, ‘qu’est-ce qui se passe ici? J’ai eu un coup de tête?’

“Le combat a un peu tourné en spirale, jusqu’à ce qu’il commence à me frapper à l’arrière de la tête. J’ai commencé à le lui faire, puis son coin a commencé à jeter de l’eau et des trucs comme ça, ce qui était un peu fou.

“J’ai continué à être blâmé. C’était lui qui tenait, c’était lui qui donnait des coups de tête et était sale dans le combat.”

Image:

Fury a éliminé Whyte au sixième tour avec un superbe uppercut





Whyte a juré de revenir sur le ring et reste convaincu qu’il peut rapidement revenir en force pour un autre titre mondial.

“Je suis encore assez jeune, j’ai encore beaucoup de choses en moi”, a déclaré Whyte.

“Je me sens toujours fort et je m’améliore encore. J’ai combattu les meilleurs au monde et je n’ai pas été surclassé ni dépassé. Il était plus grand et la gamme était un peu délicate, à cause du style, il est difficile d’obtenir les gars pour se préparer pour lui, parce qu’il est maladroit et la façon dont il se bat. Mais je n’ai pas été surclassé. J’ai atterri mon beau morceau de cuir.

“Ce n’est pas un long et difficile chemin du retour, parce que j’ai montré mon niveau. Nous avons vendu 90 milliers de billets ensemble. Ce n’est pas lui seul ou moi seul. J’ai ajouté de la valeur avant. J’ai eu beaucoup de salaire -les combats à la vue, ils se sont tous vendus, ils ont tous été de bons combats.

“Je suis toujours là, je suis encore assez bon. Un combat et je suis de retour !”