Dillian Whyte dit qu’Andy Ruiz Jr a mené une « bataille des ordures » contre Chris Arreola et s’est demandé si le Mexicain était vraiment « motivé » pour redevenir champion du monde.

Le Californien a posé pour des photos avec l’actuel champion WBC Fury le week-end dernier, à peine deux semaines avant son retour contre Arreola à Carson.

Ruiz Jr semble avoir perdu un poids important depuis son dernier combat, la défaite contre Anthony Joshua en décembre 2019, mais Whyte insiste sur le fait qu’il connaît les véritables intentions de son rival.

« Un combat de retour stratégique », a déclaré Whyte Sky Sports. «C’est un combat qui va lui donner une belle apparence.

« Faites-lui ressembler, » Oh ouais, il est ceci et il est cela « , mais sur le papier ce n’est pas le cas. Si vous l’exécutez sur papier, ce n’est pas le cas, parce que Chris Arreola est abattu. Chris Arreola a été abattu pendant quelques années.

«S’il se battait contre Chris Arreola il y a quelques années, les gens diraient: ‘Non, c’est une bagarre d’ordures.’ Maintenant c’est pareil, sinon pire.

Image:

Chris Arreola est l’adversaire de retour de Ruiz Jr



















1:31



Whyte devrait viser Deontay Wilder ou Andy Ruiz Jr, dit Johnny Nelson



«C’était un combattant décent à son apogée, mais il est à la retraite depuis deux ans depuis sa défaite face à Adam Kownacki.

« C’est un bon mouvement stratégique de la part de son équipe, il revient et il va frapper Arreola. » Andy Ruiz, oui il est de retour, et il est motivé, et il avait l’air si bien. «

« Soyons honnêtes, c’est Chris Arreola qu’il se bat. Combat de plaisanterie typique du faux mexicain. »

Ruiz Jr pesait 20 livres 3 livres, trois pierres de plus que Joshua, alors qu’il accusait un style de vie de « faire la fête » pour sa défaite aux points en Arabie saoudite.

Image:

Ruiz Jr s’entraîne aux côtés de Saul ‘Canelo’ Alvarez dans le gymnase d’Eddy Reynoso



Image:

L’ancien champion du monde est absent du ring depuis décembre 2019



Mais Whyte a soulevé des doutes quant à savoir si le joueur de 31 ans est vraiment déterminé à relancer sa carrière.

«S’il n’était pas motivé quand il avait le monde entier à ses pieds… Il avait 80% des titres majeurs, et il n’était pas motivé.

« Nous devrons attendre et voir. »