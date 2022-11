Dillian Whyte devance Jermaine Franklin | Serait-il désormais le prochain adversaire d’Anthony Joshua ? | Nouvelles de boxe

Dillian Whyte a devancé le poids lourd américain Jermaine Franklin sur une décision majoritaire après leur concours de 12 rounds à la Wembley Arena.

Whyte revenait de la défaite contre Tyson Fury en avril au stade voisin de Wembley et avait une bataille contre Franklin, avec un juge, Michael Alexander marquant leur niveau de combat à 115-115.

Les deux autres juges, Juergen Landos et Grzegorz Molenda ont cependant tous deux marqué le combat 116-112 pour Whyte.

Image:

Dillian Whyte a battu Jermaine Franklin à la Wembley Arena





Franklin a trouvé un certain succès au début quand il a attrapé son homologue au ras de la mâchoire au deuxième tour avant que Whyte ne décroche un crochet gauche à l’air méchant.

Whyte a commencé à monter la barre dans les rondes intermédiaires, Franklin semblant avoir du mal à gérer son intensité. L’Américain a cependant continué à traverser des tirs après avoir été reculé dans les cordes au septième.

Cherchant un moyen de dépasser Franklin, Whyte, 34 ans, a commencé à être frustré mais a décroché un gigantesque crochet droit qui a secoué l’Américain.

La paire a échangé des tirs au dernier tour et Whyte s’est connecté avec un autre droit pour mettre Franklin sur les cordes avant que la cloche ne signale la fin

Image:

Anthony Joshua était au bord du ring pour regarder le combat





“Je m’attendais à un combat difficile”, a déclaré Whyte par la suite. “Il est invaincu. Il a beaucoup de haricots dans le ventre et il est venu ici pour nous donner un bon combat.”

Ancien rival et ancien champion du monde, Anthony Joshua était au bord du ring pour regarder Whyte et pourrait le considérer comme un adversaire potentiel pour 2023.

“Je suis prêt à tout. Pour le moment, je veux juste me détendre, rentrer chez moi”, a déclaré Whyte. “Ma famille me manque, mes enfants me manquent, mes chiens me manquent.”