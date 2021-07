Dillian Whyte appelle WBC à ordonner à Deontay Wilder de l’affronter dans le combat pour le titre mondial à la place de Tyson Fury | Nouvelles de boxe

Dillian Whyte a exhorté la WBC à ordonner un combat pour le titre mondial contre Deontay Wilder en guise de résolution, le combat de Tyson Fury contre l’Américain devant être reporté.

Whyte détient actuellement la ceinture « provisoire » de la WBC, mais a appelé l’instance dirigeante à l’installer en tant que champion des poids lourds WBC à part entière après que la défense par Fury du titre WBC contre Wilder le 24 juillet a été bouleversée au milieu des informations faisant état d’une épidémie de Covid-19 .

Le prochain combat de Tyson Fury et Deontay Wilder sera reporté à octobre en raison d’une épidémie de Covid-19 dans le camp des champions, selon des informations aux États-Unis – Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 9 juillet 2021

L’homme de Brixton a fait référence à une décision similaire de la WBC, qui avait précédemment changé le statut de Vitali Klitschko pour permettre un combat entre Bermane Stiverne et Chris Arreola avant que Wilder ne commence son propre règne de titre WBC.

« C’est pourquoi ils ont le champion par intérim », a déclaré Whyte Sports aériens.

« Lorsque des choses comme celle-ci se produisent et que les combats échouent et que le champion est blessé ou ne peut pas se battre, ou pour une raison quelconque ne peut pas défendre le titre, alors le champion par intérim intensifie.

Faites de moi un champion du monde, je combattrai Wilder en tant que champion du monde, et le vainqueur combattra Tyson Fury, et le vainqueur combattra Anthony Joshua pour l’incontesté.

« C’est comme ça que Wilder est devenu champion en premier lieu. Rappelez-vous que Vitali Klitschko n’a pas pu défendre le titre, car il était en train de devenir maire, et ils l’ont fait champion émérite et ont fait l’autre ceinture pour Stiverne pour combattre Arreola et puis Wilder pour, donc c’est un genre de chose similaire.

« C’est là que tout est résolu en une seule action. »

Whyte a enduré une attente frustrante pour un combat pour le titre WBC, bien qu’il ait été classé comme le prétendant n ° 1 pour une période prolongée de plus de 1 000 jours, une position qui a été renforcée lorsqu’il a regagné la ceinture intérimaire WBC avec une victoire destructrice contre Alexander Povetkin en Mars.

















« La seule façon dont Wilder me combattra est si je suis champion du monde », a déclaré Whyte. « Si la WBC me fait champion du monde et ordonne à Wilder de me combattre, nous pouvons nous battre.

« J’ai toujours essayé d’être la solution depuis le début de ma carrière. Je combattrai n’importe qui. Je me fiche de toute cette politique. Tout ce que je veux, c’est me battre.

« Tyson Fury a détenu tous les titres mais n’a jamais défendu aucun d’entre eux. Cela fait un an et demi qu’il a remporté la ceinture WBC et toujours aucun combat en vue. Juste des excuses. Que se passe-t-il ? une blague!

« La WBC devrait faire de Fury champion en récréation comme ils l’ont fait Devin Haney, me donner la ceinture, me mettre en position et je me battrai. Je combattrai tous ces gars.

Image:

Tyson Fury a battu Deontay Wilder pour remporter la ceinture WBC en février 2020



« J’ai combattu et battu plus du top 15 WBC que Fury et Wilder réunis. Ils devraient [The WBC] cent pour cent font la bonne chose.

« Il y a eu beaucoup d’inactivité avec le titre. C’est le pire que le titre WBC ait jamais été. Le titre WBC des poids lourds est un gâchis depuis des années maintenant. Il n’y a eu que cinq combats contre trois adversaires en quatre ans. C’est ridicule ! «