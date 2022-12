Diljit Dosanjh s’ouvre sur le meurtre de Sidhu Moosewala, dit ‘ye sarkar ki nalayaki hai..’

Diljit Dosanjh a évoqué le meurtre de Sidhu Moosewala et a accusé le gouvernement d’en être responsable. Le 29 mai, Shubhdeep Singh Sidhu, également connu sous le nom de Sidhu Moosewala, a été tué par balle dans le district de Mansa au Pendjab.

Dans une récente interview, Diljit a parlé des parents de Moosewala et de la douleur que leur perte doit leur causer. Il a également mentionné les meurtres fréquents d’artistes dans le passé. Cependant, il attribuait généralement leur “nalayaki” au gouvernement.

Dans une interview avec Film Companion, il a déclaré: «Tous ont travaillé dur. Je ne pense pas qu’un artiste puisse faire du mal à qui que ce soit, je parle de ma propre expérience. Mujhe ye manne mein nahi aati baat (je ne suis pas d’accord avec ça). Il ne pouvait rien y avoir entre lui et quelqu’un d’autre. Alors pourquoi quelqu’un tuerait-il quelqu’un d’autre ? C’est une chose très triste. Même en parler est si difficile. Pensez-y, vous n’avez qu’un enfant et il meurt. Son père et sa mère, comment vivraient-ils avec ça. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu’ils traversent, ils sont les seuls à le savoir », a-t-il déclaré.

« 100 % vous sarkar ki nalayaki hai. Ye politique hai aur politique bahut gandi hai. Bhagwan se hum prarthna kar sakte hain ki unko insaaf mile aur aisi tragédie na ho (C’est un échec à 100% du gouvernement. C’est de la politique et la politique est très mauvaise. Nous prions Dieu qu’il obtienne justice et une telle tragédie ne se reproduise plus jamais). Nous ne sommes pas dans ce monde pour nous entre-tuer mais cela se produit depuis le début. Des artistes ont aussi été tués avant… Je me souviens quand j’ai commencé, il y avait des problèmes. Les gens comprendraient pourquoi cette personne réussit si bien, mais tuer quelqu’un est juste… Je ne sais pas. C’est la faute du gouvernement à 100% et c’est de la politique, selon moi », a-t-il ajouté.

Récemment, Diljit a été repéré dans le film Netflix Jogi, qui examine la souffrance de la communauté sikhe à Delhi après la mort de l’ancien Premier ministre Indira Gandhi.