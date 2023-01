Diljit Dosanjh rejoint Tabu, la vedette de Kriti Sanon The Crew, Kareena Kapoor réagit

Diljit Dosanjh est le dernier ajout au casting de The Crew, avec Kareena Kapoor Khan, Tabu et Kriti Sanon, ont annoncé mardi les créateurs. Présenté comme une comédie d’erreurs et de mésaventures se déroulant dans l’industrie aérienne en difficulté, le film est réalisé par Rajesh Krishnan et produit par Rhea Kapoor et Ektaa Kapoor.

Taran Adarsh ​​a également partagé l’annonce sur ses réseaux sociaux et a écrit : « THE CREW » : DILJIT DOSANJH REJOINT TABU – KAREENA – KRITI SANON… #DiljitDosanjh est le dernier ajout au casting de #TheCrew, avec #Tabu, #KareenaKapoorKhan et # KritiSanon… Dans le contexte de l’industrie aérienne… Début mars-fin 2023.”

Voici le message de Taran







La co-vedette de Newwz de Diljit, Kareena Kapoor, l’a accueilli et a qualifié son ajout de “Ufff Best News”.

Voici le message de Kareena





Rhea Kapoor a déclaré que l’équipe était ravie d’avoir Dosanjh à bord. “Nous sommes ravis que Diljit rejoigne le casting compte tenu de son œil averti pour les projets de qualité. Ce film a toujours eu un destin spécial, il ne ressemble à aucun artiste que vous avez vu auparavant. Le casting et moi sommes ravis d’offrir au public un film passionnant et mémorable. expérience cinématographique”, a déclaré le producteur dans un communiqué.

Selon la logline officielle, le film suit trois femmes qui travaillent et se bousculent pour avancer dans la vie. Mais alors qu’ils essaient d’avancer, le destin les conduit à des situations inattendues et injustifiées, les amenant à se faire prendre dans un tissu de mensonges.

Rhea et Ektaa ont déjà collaboré à la comédie de copains de 2018 Veere Di Wedding, qui mettait également en vedette Kareena comme l’un des protagonistes. The Crew marque la troisième sortie de Kareena et Diljit après leur drame policier de 2016 Udta Punjab et leur comédie dramatique de 2019 Good Newwz. Coproduit par Balaji Motion Pictures Limited et Anil Kapoor Productions, The Crew devrait sortir sur les parquets fin mars.

(Avec les entrées de PTI)