Diljit Dosanjh réagit de manière cryptique à une vidéo sarcastique sur ses coûteux billets de concert

Le chanteur-acteur Diljit Dosanjh, qui s’apprête à se lancer dans sa tournée « Dil-Luminati » en Inde, réagit aux rumeurs autour des prix des billets de ses prochains spectacles.La chanteuse a fait parler d’elle dernièrement lorsque les billets pour le concert se sont vendus en quelques minutes. De nombreux fans se sont rendus sur les réseaux sociaux pour partager leur déception de ne pas pouvoir acheter de billets, tandis que d’autres ont critiqué les prix élevés des billets, allant de 1 499 à 25 000 roupies.En réponse au buzz, l’humoriste et influenceuse Saloni Gaur a publié une vidéo satirique se moquant du prix des billets et déclenchant un débat improbable. Dans la vidéo, Gaur joue deux personnages : l’un soutient les spectateurs du concert et l’autre critique les dépenses. Le sketch commence en conseillant aux jeunes fans de « dépenser leur argent judicieusement ». Elle continue ensuite à troller ceux qui sont prêts à payer 10 000 roupies pour un billet de concert, pour finalement se retrouver assis si loin de la scène que « le chanteur ressemble à une fourmi ». Le personnage pro-concert de Gaur suggère que ceux qui se plaignaient du prix des billets étaient contrariés parce qu’ils ne pouvaient pas en obtenir un et ont terminé le sketch en offrant un billet supplémentaire à l’autre personne, mettant ainsi fin au débat sur l’air de « Joker » de Harrdy Sandhu.Diljit, qui a capté le clip, s’est assuré de laisser un « j’aime » sur la publication qui n’est pas passée inaperçue auprès des fans sur les réseaux sociaux.La branche indienne de DosanjhLa tournée Dil-Luminati a battu des records, avec 2,5 lakh de billets vendus, ce qui en fait la tournée de concerts la plus lucrative du pays. Dans un communiqué, Dosanjh a exprimé sa gratitude pour la réponse écrasante, déclarant : « L’amour, l’énergie, c’est vraiment une leçon d’humilité ! Je suis tellement reconnaissant envers tous ceux qui ont réussi à obtenir un billet. Croyez-moi, ce sera une expérience sans pareille. »

Pour ceux qui l’auraient manqué, Dosanjh a fait allusion à de possibles bonnes nouvelles en disant : « Il pourrait y avoir de bonnes nouvelles… Je promets que cela vaudra la peine d’attendre ! »

La tournée débutera à New Delhi le 26 octobre, avec des représentations dans les grandes villes, notamment Hyderabad, Ahmedabad, Lucknow, Pune, Kolkata, et se terminera à Guwahati le 29 décembre.