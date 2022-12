Diljit Dosanjh partage un moment spécial avec la co-vedette de Soorma, Angad Bedi, lors du concert du chanteur à Mumbai

Angad Bedi et Diljit Dosanjh sont amis depuis qu’ils ont travaillé ensemble et se sont rencontrés pour la première fois sur les plateaux du film dramatique basé sur le sport, Soorma. Angad et sa femme, Neha Dhupia, Angad ont assisté au concert de Diljit Dosanjh à Mumbai le vendredi 9 décembre, où Diljit et Angad ont partagé un moment de retrouvailles réconfortant.

Diljit a repéré Angad au milieu de la foule et a eu une conversation mignonne entre les deux. L’acteur de Jogi a pris son micro et a dit en pendjabi : “Je t’aime mon frère. Cela me rend vraiment heureux de te voir atteindre de nouveaux sommets de succès. Tu es le seul artiste de l’industrie cinématographique dont je suis proche. Et nous n’avons jamais fait d’effort, ce lien s’est créé naturellement depuis le moment où nous nous sommes rencontrés sur notre film, Soorma.”

Angad a partagé ce moment spécial sur son Instagram avec la légende, “HUNAR BAAKAMAAL !!!! Rab da bandah mera Dosanjhwala !!! Tu es le propre des dieux !!!! Tu es une émotion qui restera toujours avec moi. Je t’aime @diljitdosanjh tere varga kadi naai jamna Waheguru chad di kala vich rakhe #diljitdosanjh #borntoshine merci @kang_gurpartap bhaji @sonalisingh ji pour une si merveilleuse expérience magique”.

L’épouse d’Angad, Neha Dhupia, a également partagé les photos et les vidéos du concert et a révélé comment le chanteur faisait partie de leur histoire d’amour. Partageant le clip d’eux groovant sur Do You Know de Diljit lors du concert, Neha a écrit : “#Savez-vous… c’est la chanson avec laquelle mon amour @angadbedi m’a donné la sérénade… plus de 4 ans et demi plus tard, c’est nous dans la fan pit d’un concert de rock dansant sur les mêmes airs et aimant chaque instant… #datenight fait bien @diljitdosanjh merci de faire partie de notre histoire d’amour.”









Plusieurs autres célébrités de Bollywood telles que Kartik Aaryan, Vijay Varma et Tamannaah Bhatia ont assisté au concert de Diljit, qui faisait partie de sa tournée mondiale Born To Shine.

