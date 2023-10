On peut entendre la chanteuse pop australienne Sia chanter en punjabi la nouvelle chanson Hass Hass de Diljit Dosanjh.

Diljit Dosanjh fait la une des journaux avec son nouveau morceau Hass Hass pour lequel il a collaboré avec la chanteuse pop australienne Sia. Ce qui a attiré l’attention de tout le monde, c’est de voir Sia chanter en pendjabi.

Partageant la chanson, Diljit a écrit : “HASS HASS avec la reine @siamusic. Son Punjabi me fait vibrer (son Punjabi gagne mon cœur. Vidéo disponible maintenant sur YouTube. Sia X Dosanjh.” En un rien de temps, la chanson est devenue virale et sociale. Les utilisateurs des médias ont réagi. L’un d’eux a écrit : « Sia parle mieux le panjabi que la moitié des panjabi ici au Canada. » Le deuxième a déclaré : « Qui d’autre est obsédé par le fait que Diljit oblige Sia à chanter en punjabi avec lui ? »





La troisième personne a commenté : « Diljit accomplit des quêtes secondaires avec désinvolture. » Le quatrième a dit : « Suis-je dans un univers parallèle ou quelque chose comme ça… ? a grandi en écoutant Sia et n’a jamais pensé qu’elle chanterait une chanson punjabi… tout peut arriver dans le monde. La cinquième personne a commenté : « SCREAMINGGG ! Mes préférés! Toi seul aurais pu réussir ça.

La sixième personne a commenté : « Wowwwww ! Sia, chante en pendjabi ! C’est beau.” Le septième a déclaré : « @diljitdosanjh Bhaji peut faire chanter n’importe qui en punjabi. Cette collaboration avec @siamusic est une pure magie et une pour les générations. Le huitième a déclaré: «Sa voix qui se fissure légèrement pendant les parties aiguës est étonnante dans la mesure où, au lieu de paraître rauque, elle semble émotionnellement douloureuse. C’est presque comme si on la sentait crier quand elle chantait Simplement magnifique !!

Diljit Dosanjh partage son temps entre les films – en punjabi et en hindi – et la musique. Outre une série de succès en punjabi, il a également travaillé dans des films en hindi comme Soorma, Good Newws, Udta Punjab et Jogi. On le verra ensuite dans le biopic de Honey Treahan sur Jaswant Singh Khalra, Pendjab 95. Diljit joue le militant des droits humains dans le film. La première mondiale du film aura lieu au Festival international du film de Toronto (TIFF) 2023. Le casting du film comprend également Arjun Rampal et Suvinder Vicky dans les rôles principaux.

Diljit a également en préparation The Crew avec Kareena Kapoor, Kriti Sanon et Tabu. On le verra également dans Chamkila, un film Netflix réalisé par Imtiaz Ali. Le film met également en vedette Parineeti Chopra et est basé sur la vie et la mort de l’artiste le plus vendu de disques du Pendjab, Amar Singh Chamkila.