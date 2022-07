Diljit Dosanjh est renversée par la demande créative d’un fan de l’embaucher en tant que “Roti-maker”

Diljit Dosanjh a une énorme base de fans et on devrait avoir de la chance de le rencontrer. La créativité de ce fan, cependant, a été saluée par Diljit lui-même. La chanteuse a partagé sa réponse à une bobine Instagram hilarante de la fan, dans laquelle elle parlait en punjabi immaculé avec quelques notions d’anglais, à propos d’une “proposition commerciale” qu’elle avait pour lui. Elle a expliqué qu’il devait avoir faim pendant sa tournée, précisant qu’il devait avoir besoin d’un “fabricant de roti” comme elle. Elle lui ferait des chapatis en seulement deux minutes et le nourrirait de ses propres mains. Diljit a partagé la vidéo et a écrit : « Gal panse gai teri mere kol… Sochda mai edey baare (Vos mots me sont parvenus, je vais y réfléchir). Pendant ce temps, j’aime votre – Dagadh Dagadh Dhain (le processus de fabrication de roti de deux minutes qu’elle a mis en évidence dans son message vidéo à Diljit). “

La femme a écrit dans la légende: “@diljitdosanjh, bae écoute-moi et engage-moi.” Dans la vidéo, elle dit en pendjabi : « Diljit, écoute-moi attentivement. Vous êtes en tournée et vous devez avoir faim après avoir joué sur scène. Alors engagez-moi, vous avez évidemment besoin d’un roti-maker. Je vais faire des chapatis pour vous en seulement deux minutes, dhagadh dhagadh dhain (tape dans ses mains pour montrer le processus de fabrication des chapatis à la main). Je vais te nourrir de mes propres mains. Je suis libre et je n’ai pas de travail du tout. Donc je dis juste que c’est cette proposition commerciale que vous connaissez.

Elle a également montré une photo d’elle avec effronterie et a dit qu’elle était jolie. Les utilisateurs d’Instagram ont été surpris par sa confiance et son humour.

La femme a été reconnue comme Nuv Preet Kaur et elle est une personnalité des médias sociaux. La vidéo est maintenant devenue virale et a suscité des tonnes de réactions. « Quelle fille… l’aimait déjà… @diljitdosanjh tu dois te décider », a commenté un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit, “dépend de son RPM (rotis par minute).”

Lorsque la femme a appris que la chanteuse avait partagé sa vidéo, elle a également commenté en disant: “HAYE MAI MARGAYIIII OMG BAE ILY NOUS SOMMES DE RETOUR ENSEMBLE MAINTENANT.”

