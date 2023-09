Diljit Dosanjh confirme le retour de la franchise comique avec Neeru Bajwa, film qui sortira à cette date

Neeru Bajwa et Diljit Dosanjh se sont à nouveau réunis pour le 3ème opus de Jatt & Juliet.

L’attente est enfin terminée puisque les créateurs de Jatt & Juliet ont annoncé lundi la troisième partie du film à succès punjabi avec Diljit Dosanjh et Neeru Bajwa après 10 ans. Diljit Dosana s’est rendu sur Instagram et a confirmé la nouvelle en partageant l’affiche de la date de sortie du film.

Neeru Bajwa et Diljit Dosanjh se sont à nouveau réunis pour le 3ème opus de Jatt & Juliet. Le film sortira en salles le 28 juin 2024. Partageant l’affiche, le chanteur et acteur punjabi a écrit : « OYE SHOTU.. HATT PICHE..PUNJAB POLICE DI KOI REES NI AA OYE.. JATT & JULIET ਭਾਗ – 3 sorties dans le monde entier – 28 JUIN 2024. »

Regarde:





Jatt & Juliet 1 et Jatt & Juliet 2 sont sortis respectivement en 2012 et 2013. Pendant ce temps, le Premier ministre indien Narendra Modi, lors de sa visite officielle aux États-Unis d’Amérique, a salué Diljit.

Dans son discours aux médias, Blinked a expliqué comment l’Inde fait partie de la vie quotidienne des États-Unis. « Ici aux Etats-Unis, l’Inde fait partie de notre quotidien. Nous dégustons nos romans de Jhumpa Lahiri autour de samosas. Nous rions des comédies de Mindy Kaling. Nous dansons sur les rythmes de Diljit à Coachella. Nous nous maintenons plus ou moins en forme et faire du yoga en bonne santé », a déclaré le diplomate.

Le musicien-acteur punjabi Diljit Dosanjh a partagé ce clip, qui devient désormais viral sur les réseaux sociaux, sur ses réseaux sociaux et a ajouté des drapeaux indiens et américains dans sa légende. En avril, Dosanjh a rendu l’Inde fière lorsqu’il est devenu le premier chanteur pendjabi à se produire au populaire festival des arts et de la musique de Coachella Valley.

Parlant de l’impact de sa performance à Coachella, Diljit avait déclaré à ETimes dans une interview après son acte : « Eh bien, j’étais conscient de l’énorme portée de Coachella. C’était pour la première fois que cette scène entendait de la musique punjabi. Et » Le monde écoutait. Un musicien de langue régionale, sur cette scène, était la seule chose dont j’avais conscience avant le spectacle. Mais comment cela s’est déroulé et son impact, ce n’était pas quelque chose que j’avais prévu. «