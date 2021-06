Dilip Kumar partage une photo de retour inestimable avec Nargis Dutt et d’autres, demande aux fans de deviner les noms

Alors que les fans continuaient de prier pour la bonne santé de la mégastar de Bollywood Dilip Kumar après sa sortie de l’hôpital vendredi, l’acteur légendaire a partagé une photo de retour inestimable sur ses réseaux sociaux. Il a pris son compte Twitter et a partagé une photo sur laquelle l’acteur vétéran pouvait être vu debout juste devant une porte avec d’autres, dont Nargis.

Avec la photo, il a tweeté : « Une idée de quand et où cette photo a-t-elle été cliquée ? -FF. »

Une idée de quand et où cette photo a-t-elle été cliquée ? -FF pic.twitter.com/xyzgcrDWXx – Dilip Kumar (@TheDilipKumar) 12 juin 2021

Quelques heures après son partage, la photo de retour est devenue virale alors que les fans participaient au jeu de devinettes, certains d’entre eux confondant même Nargis avec Madhubala. Certaines personnes ont partagé des images de films mettant en vedette Dilip Kumar et souhaitant un prompt rétablissement à la légende du cinéma. Un fan a deviné que la photo avait été prise par Raj Kapoor lors du tournage du film « Babul » de 1950.

Dilip Kumar a été transporté d’urgence dans l’établissement non COVID-19 d’un hôpital de Mumbai le 6 juin, après s’être plaint de problèmes respiratoires. Après le contrôle, on lui a diagnostiqué un épanchement pleural bilatéral. Alors qu’il devait initialement sortir de l’hôpital jeudi, les médecins ont décidé plus tard de le garder en observation pendant quelques jours de plus.

Vendredi, une mise à jour sur son compte Twitter officiel a confirmé que l’acteur vétéran rentrerait chez lui. Il disait: « Avec votre amour et votre affection et vos prières, Dilip Saab rentre de l’hôpital. La miséricorde et la gentillesse infinies de Dieu à travers les Drs Gokhale, Parkar, le Dr Arun Shah et toute l’équipe de Hinduja Khar. –Faisal Farooqui.

Auparavant, l’épouse de Kumar, Saira Banu, avait évoqué les rumeurs de décès à son sujet et avait partagé sur le compte Twitter officiel de l’acteur vétéran : « Ne croyez pas aux attaquants de WhatsApp. Saab est stable. Merci pour vos duas et vos prières sincères. Selon les médecins, il devrait être à la maison dans 2-3 jours. Inch’Allah. »

Dilip Kumar, qui a fait ses débuts d’acteur avec ‘Jwar Bhata’ en 1944, a donné plusieurs films emblématiques au cours de sa carrière s’étalant sur plus de cinq décennies, dont ‘Mughal-e-Azam’, ‘Devdas’, ‘Naya Daur’ et ‘Ram Aur Shyam’. Il a été vu pour la dernière fois dans le film ‘Qila’ de 1998.