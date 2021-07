Dilip Kumar, la star de cinéma qui a apporté le réalisme à Bollywood, décède à 98 ans

« J’ai appris l’importance d’étudier en profondeur le scénario et les personnages et de m’appuyer sur mes propres observations et sensations instinctives sur mes propres personnages et d’autres », a déclaré M. Kumar dans son autobiographie, « La substance et l’ombre » (2014). « La vérité est que je suis un acteur qui a développé une méthode. »

Il voulait jouer au football ou au cricket professionnellement, mais la situation économique de la famille l’obligeait à chercher du travail ailleurs. Pendant un certain temps, il a été assistant dans une cantine militaire à Poona (aujourd’hui Pune).

Une rencontre fortuite avec un ancien enseignant a changé sa vie. Lorsqu’il a dit qu’il cherchait un emploi, le professeur l’a présenté à l’actrice indienne pionnière Devika Rani, qui, avec Himanshu Rai, avait créé le studio Bombay Talkies. L’idée était de trouver un travail, n’importe quel travail, mais Mme Rani lui a demandé s’il envisagerait de devenir acteur.

M. Kumar, qui n’avait vu qu’un seul film dans sa vie – un documentaire sur la guerre – était déconcerté, mais l’argent l’a convaincu. Mme Rani a déclaré que prendre un pseudonyme hindou pour masquer ses origines musulmanes aiderait sa carrière. Il est devenu Dilip Kumar.

Son premier film, « Jwar Bhata » (« Ebb and Flow »), sorti en 1944, fut un flop ; Baburao Patel, le critique acerbe de Film India, l’a qualifié d’« anémique ». Mais trois ans plus tard, sa performance dans « Jugnu » (« Firefly »), aux côtés de Noor Jehan, a reçu une attention plus favorable. Au moment où « Shaheed » (« Martyr ») est sorti en 1948, M. Patel chantait ses louanges: « Dilip Kumar vole l’image avec sa délimitation profondément ressentie et pourtant naturelle du rôle principal. »

Les tubes ont continué d’affluer, notamment « Nadiya Ke Paar » (« Across the River »), « Shabnam » (« Dewdrops ») et « Andaz » (« Style ») de Mehboob Khan, dans lequel M. Kumar a été choisi avec M. Kapoor. et l’actrice Nargis. En 1954, M. Kumar a remporté le tout nouveau Filmfare Award du meilleur acteur pour sa performance en tant qu’alcoolique dans la tragique histoire d’amour « Daag » (« La tache »). Il a remporté sept autres statuettes Filmfare du meilleur acteur en plus d’un prix pour l’ensemble de ses réalisations. Records du monde Guinness l’a honoré à l’occasion de son 97e anniversaire pour sa « contribution incomparable » au cinéma indien.

Beaucoup de ses premiers films l’ont amené à courir après des femmes inaccessibles. Le mélodrame de 1950 « Jogan » (« Nun ») se termine avec lui pleurant sur la tombe de son amant. La même année, il a joué un personnage semblable à Heathcliff dans « Arzoo » (« Desire »), l’une des trois variations de « Wuthering Heights » dans lesquelles il a joué.