Dilip Kumar est sorti de l’hôpital, un ami de la famille fait le dernier point sur sa santé ! | Nouvelles des gens

New Delhi: l’acteur vétéran de Bollywood Dilip Kumar est enfin sorti de l’hôpital, et son océan de fans peut maintenant pousser un soupir de soulagement. La légende de 98 ans a été admise à l’hôpital Hinduja de Mumbai à Khar après s’être plaint d’essoufflement et de douleurs thoraciques il y a quelques jours.

Un ami proche de la famille, Faisal Farooqui, a donné la dernière mise à jour sur la santé de l’acteur légendaire et a tweeté de Le compte Twitter de Dilip Kumar, en remerciant Dieu et les fans. Il a écrit: Avec votre amour et votre affection et vos prières, Dilip Saab rentre de l’hôpital. La miséricorde et la bonté infinies de Dieu à travers les Drs. Gokhale, Parkar, le Dr Arun Shah et toute l’équipe de Hinduja Khar. –Faisal Farooqui #DilipKumar #healthupdate

Dilip Kumar a été diagnostiqué plus tard avec un épanchement pleural bilatéral et a depuis été dans le service de soins intensifs. Il était sous assistance en oxygène et non sous ventilateur, comme l’ont rapporté quelques-uns.

Plus tôt, le Dr Jalil Parkar, le pneumologue traitant l’acteur à l’hôpital de banlieue a fait le point sur l’état de santé de Kumar et a déclaré : « La santé de Dilip Kumar s’améliore et le problème d’essoufflement s’est également atténué, mais il continue d’être sous oxygène. »

Dimanche, le Dr Parkar a affirmé que l’état de l’acteur est stable maintenant et a déclaré: « Son état est stable maintenant. Même s’il est aux soins intensifs, il n’est pas sous ventilateur. Nous faisons de notre mieux pour qu’il se rétablisse rapidement. et rentre à la maison. »

La superstar souffre de problèmes de santé liés à l’âge ces dernières années. Le mois dernier, l’acteur de 98 ans a été admis dans le même hôpital pendant deux jours pour des examens et des tests de routine.

Au cours d’une carrière s’étalant sur près de 5 décennies, Dilip Kumar aurait travaillé dans 65 films.

En 1991, Dilip Kumar a reçu le Padma Bhushan pour sa contribution au cinéma indien. En 1994, il a reçu le prix Dadasaheb Phalke.

En 1998, le gouvernement pakistanais lui a décerné sa plus haute distinction civile, le Nishan-e-Imtiaz.