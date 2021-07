L’icône de BOLLYWOOD Dilip Kumar, qui a été saluée comme l’un des plus grands acteurs indiens, est décédée aujourd’hui dans un hôpital de Mumbai à l’âge de 98 ans.

Kumar a été l’un des grands noms qui ont dominé l’âge d’or du cinéma indien des années 40 aux années 60, bénéficiant d’une carrière de plus de 50 ans et de près de 60 films.

Dilip Kumar, l'une des stars de cinéma les plus accomplies et les plus respectées de Bollywood, est décédée aujourd'hui à l'âge de 98 ans

Il a joué le rôle principal dans certains des films les plus réussis de l'industrie cinématographique indienne

Kumar a été hospitalisé deux fois le mois dernier après s’être plaint d’essoufflement, et sa famille a tweeté avec un cœur lourd et un profond chagrin l’annonce de son décès.

Dilip Kumar restera dans les mémoires comme une légende du cinéma. Il a été doté d’un éclat sans précédent, grâce auquel le public de toutes les générations a été captivé.

En tant que l’un des premiers acteurs de la méthode du pays, il a souvent été comparé à Marlon Brando, un autre adopteur précoce de la technique.

Dans son autobiographie, il a déclaré: « J’ai appris l’importance d’étudier le scénario et les personnages en profondeur et de m’appuyer sur mes propres observations et sensations instinctives sur mon propre personnage et les autres. »

Rendant hommage, le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré : « Son décès est une perte pour notre monde culturel. »

Pendant ce temps, la superstar de Bollywood Amitabh Bachchan a tweeté : « Une institution est partie »

« Chaque fois que l’histoire du cinéma indien sera écrite, ce sera toujours avant Dilip Kumar, et après Dilip Kumar .. »

Kumar est né Muhammad Yusuf Khan, un musulman, le 11 décembre 1922.

Sa famille Pathan était originaire de Peshawar, dans ce qui est devenu le Pakistan après la partition, et il a visité sa maison ancestrale à la fin des années 1980.

Il a changé de nom lorsqu’il a fait ses débuts à Bollywood, l’industrie cinématographique en hindi centrée à Mumbai, avec Jwar Bhata, ou Sea Tides, en 1944.

Sa carrière a duré plus de six décennies avec plus de 60 films. Ses premiers grands succès au box-office ont été Jugnu, ou Firefly, en 1947, dans lequel il a joué aux côtés de Noor Jehan, et le film de 1948 Shaheed, ou Martyr.

Il a joué divers personnages, un héros romantique dans Andaz, un bretteur dans Aan, un ivrogne dramatique dans Devdas, un rôle comique dans Azaad, un prince musulman dans l’épopée historique Mughal-e-Azam et un voleur dans le film social Ganga Jamuna .

Le blockbuster de Mehboob Khans Aan en 1952 était son premier film en Technicolor et faisait partie d’une série de rôles légers qu’il a joués à la suggestion de son psychiatre pour se débarrasser de son image de Tragedy King.

Il a joué dans de nombreux films de drame social comme Footpath, Naya Daur (« New Era »), Musafir (« Traveller ») et Paigham (« Message ») dans les années 1950.

Ses meilleures co-stars féminines comprenaient Madhubala, Nargis, Nimmi, Meena Kumari, Kamini Kaushal et Vyjanthimala.





En 1966, Dilip Kumar a épousé Saira Banu, qui avait 22 ans de moins que lui, et le couple a joué dans Gopi », Sagina Mahato et Bairaag. Ils n’avaient pas d’enfants.

En 1961, il a produit et joué dans Ganga Jamuna dans lequel lui et son frère Nasir Khan ont joué les rôles-titres. C’est le seul film qu’il a produit. Les médias indiens disent qu’il a refusé le rôle de Sherif Ali dans David Leans « Lawrence d’Arabie » en 1962. Le rôle est allé à l’acteur égyptien Omar Sharif.

Il a fait une pause à la fin des années 70, mais est revenu avec un rôle de personnage dans le succès Kranti », ou Révolution en 1981. Il a continué à jouer des rôles clés dans des films tels que Shakti, Karma et Saudagar. Son dernier film était Qila (« Fort ») en 1998.

En 1994, il a reçu le prix « Dadasaheb Phalke », la plus haute distinction pour les contributions au cinéma indien. Il a également siégé à la chambre haute du Parlement indien après avoir été nommé pour un mandat de six ans.

