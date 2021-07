Dilip Kumar décède à 98 ans – Le roi de la tragédie de Bollywood laisse derrière lui son héritage cinématographique ! | Nouvelles des gens

Il n’y aura pas un seul œil sans larmes dans tout le pays avec le décès de la légende – Dilip Kumar. Sa stature à Bollywood est inégalée et son nom restera à jamais gravé dans l’histoire du cinéma en tant que « roi de la tragédie ».

Le Dr Jalil Parkar, le pneumologue qui traitait Dilip Kumar à l’hôpital PD Hinduja de Mumbai, a confirmé la nouvelle. Connu sous le nom de « roi de la tragédie » de Bollywood, la star légendaire a rendu son dernier soupir à 7 h 30 le mercredi 7 juillet 2021.

Muhammad Yousuf Khan, dit Dilip Kumar est né dans une famille pachtoune de Peshawari de 12 enfants au Pakistan. Après avoir terminé ses études, Kumar a lancé sa propre entreprise en tant que propriétaire de cantine et fournisseur de fruits secs. S’aventurer dans le théâtre était quelque chose qui est arrivé à Dilip Kumar à l’improviste. Si les propriétaires de » Bombay Talkies » – l’actrice Devika Rani et son mari Himanshu Rai – ne l’avaient pas remarqué et lui avaient donné une pause dans » Jwar Bhata « , Bollywood aurait été dépourvu de certains des meilleurs films qu’il ait produits.

Bien que son premier film en 1944 n’ait pas fait de vagues au box-office, son film suivant, « Jugnu » en 1947, lui a valu une reconnaissance bien méritée à Bollywood. Il n’y avait pas de retour en arrière pour l’acteur après cela, car il a donné un éventail de films à succès comme « Shaheed », « Andaz », « Jogan », « Deedar », « Daag », « Devdas », « Yahudi » et « Madhumati ‘. Dans une interview accordée à un magazine populaire, Dilip Kumar avait déclaré que le titre « Tragedy King » « trouvait sa paix personnelle » à tel point qu’il a décidé de se remettre en question en assumant des rôles légers.

Des films comme « Azaad », « Naya Daur » et « Kohinoor » – qui dépeint Dilip Kumar – ont prouvé son courage d’être un acteur polyvalent. En 1960, il a séduit le public avec son interprétation habile du prince Salim dans le film d’époque classique « Mughal-e-Azam ». Après son succès en tant qu’acteur, Dilip Kumar s’est aventuré dans la production avec « Ganga Jamuna », dans lequel il a joué avec son frère Nasir Khan. Ce film a été largement acclamé par la critique.

Les prouesses d’acteur de Dilip Kumar ont attiré l’attention du réalisateur britannique David Lean, qui lui a offert en 1962 le rôle de » Sherif Ali » dans son film » Lawrence d’Arabie « . Mais Dilip Kumar a décliné l’offre et a décidé de s’en tenir à Bollywood, qu’il croyait être son marché permanent.

Kumar a fait une pause dans le monde du showbiz pour revenir en 1981 avec le multi-star » Kranti « , qui a été suivi par des succès au box-office comme » Vidhaata « , » Shakti » et » Karma « .

La vie de Dilip Sahab a eu son lot de distinctions et de récompenses. Il a été le premier acteur de Hindi Film Industry à recevoir le Filmfare Award du meilleur acteur. Il détient le « record mondial Guinness » pour avoir remporté le plus grand nombre de prix décernés par un acteur indien.

Il partage le plus grand nombre de Filmfare Awards du meilleur acteur avec Shah Rukh Khan (qui a admis avoir été influencé par Dilip Sahab au début de sa vie). En dehors de cela, il a également été honoré par le gouvernement indien avec le prix Padma Bhushan en 1991 et le prix Dadasaheb Phalke en 1994, pour sa contribution à Bollywood. Le gouvernement pakistanais lui a également décerné le prix honorifique « Nishan-e-Imtiaz », la plus haute distinction civile.

Il est difficile de décrire ce que sa perte signifie pour l’industrie. Il était une icône en soi, une star culte pas comme les autres. Comme chaque star, il a eu son lot de polémiques, mais Saira Banu et son histoire d’amour sont des trucs de légende. La magie que Dilip Sahab a tissée sur grand écran, ses nuances, ses dialogues, son panache – tous les acteurs en herbe l’admirent, s’inspirent de sa vie et de son œuvre.

Si cette star de l’âge d’or n’est plus, ses souvenirs resteront gravés dans nos mémoires sous la forme de personnages inoubliables.

Tu vas beaucoup nous manquer, Dilip Saab !