Dilip Kumar décède à 98 ans, Amitabh Bachchan, Akshay Kumar, Ajay Devgn et d’autres célébrités partagent des messages déchirants ! | Nouvelles des gens

New Delhi : le cinéma indien a perdu une légende aujourd’hui ! Dilip Kumar a rendu son dernier soupir à 7 h 30, le mercredi 7 juillet. Il a été admis à l’hôpital PD Hinduja de Mumbai. L’acteur de 98 ans était aux prises avec des problèmes de santé depuis un certain temps maintenant et tout au long de cela, sa femme Saira Banu et ses amis proches étaient à ses côtés.

La nation pleure la disparition d’une légende et Bollywood est affligé. Amitabh Bachchan, Akshay Kumar, Ajay Devgn, Riteish Deshmukh et plusieurs autres célébrités se sont rendus sur Twitter pour partager leurs points de vue :

T 3958 – Une institution a disparu .. chaque fois que l’histoire du cinéma indien sera écrite , ce sera toujours ‘avant Dilip Kumar, et après Dilip Kumar’ ..

Mes duas pour la paix de son âme et la force à la famille de supporter cette perte ..

Profondément attristé.. – Amitabh Bachchan (@SrBachchan) 7 juillet 2021

T 3958 – » Une époque épique a tiré des rideaux… Ne se reproduira plus jamais… ~ s – Amitabh Bachchan (@SrBachchan) 7 juillet 2021

Partagé de nombreux moments avec la légende… certains très personnels, d’autres sur scène. Pourtant, rien ne m’a vraiment préparé à son décès. Une institution, un acteur intemporel. Navré.

Sincères condoléances à Sairaji#DilipKumar pic.twitter.com/Il8qaMOOhf – Ajay Devgn (@ajaydevgn) 7 juillet 2021

Pour le monde, beaucoup d’autres peuvent être des héros. Pour nous, acteurs, il était le héros. #DilipKumar Sir a emporté avec lui toute une époque du cinéma indien.

Mes pensées et mes prières accompagnent sa famille. Om Shanti pic.twitter.com/dVwV7CUfxh – Akshay Kumar (@akshaykumar) 7 juillet 2021

Un puriste par excellence. Un homme qui continuera d’inspirer les générations à venir. Un être humain si sophistiqué et raffiné que des chapitres pouvaient être écrits sur la cadence de chaque ligne qu’il prononçait. Fin d’une époque qui restera pourtant intemporelle. #DilipKumar #Repose en paix pic.twitter.com/UOczeoOl92 – Ali Zafar (@AliZafarsays) 7 juillet 2021

L’un des plus grands acteurs que le monde ait jamais connus nous a quittés. Un arbre géant est tombé. Je prie pour l’âme de la légende #DilipKumar sahab. Je prie aussi que la génération d’aujourd’hui l’apprenne et le célèbre. Il est pour toujours. pic.twitter.com/UKetoz8KIM – Siddharth (@Acteur_Siddharth) 7 juillet 2021

Une ère touche à sa fin dans l’industrie cinématographique indienne. Profondément attristé par le décès de LEGEND #DilipKumar Saab. L’un des plus grands acteurs que l’Inde ait jamais produits, une institution par intérim et un trésor national. A fasciné le monde pendant plusieurs décennies. Que son âme repose en paix. pic.twitter.com/f5Wb7ATs6T – Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) 7 juillet 2021

J’ai tellement le cœur brisé par la nouvelle du décès du «roi du cinéma» DILIP KUMAR.

Je l’admirais en tant qu’acteur et le respectais car il était le cousin germain de mon père à Peshawar. C’est pourquoi je l’ai appelé Yusuf ‘Lala’. Il m’aimait beaucoup.

‘Khuda Paiman Lala jan’.#DilipKumar pic.twitter.com/37RbzFb9EP – Adnan Sami (@AdnanSamiLive) 7 juillet 2021

Dilip Kumar et Saira Banu s’est marié en 1966 lorsque l’acteur avait 44 ans et Saira Banu en avait 22. Au milieu du verrouillage induit par le nouveau coronavirus mortel, le couple est resté isolé pour rester en sécurité.

Au cours d’une carrière de près de cinq décennies, Dilip Kumar a travaillé dans 65 films, apparemment.

En 1991, Dilip Kumar a reçu le Padma Bhushan pour sa contribution au cinéma indien. En 1994, il a reçu le prix Dadasaheb Phalke.

En 1998, le gouvernement pakistanais lui a décerné sa plus haute distinction civile, le Nishan-e-Imtiaz.