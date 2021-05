Dilip Kumar a quitté l’hôpital, confirme sa femme Saira Banu

L’acteur légendaire Dilip Kumar est « au mieux de sa santé », a déclaré dimanche Saira Banu, acteur vétéran et épouse de Kumar. L’acteur de 98 ans a été admis à l’hôpital Hinduja de Khar pendant deux jours pour un contrôle et des tests de routine après avoir été suggéré par des médecins, a-t-elle ajouté.

« Les médecins lui ont conseillé d’être admis à l’hôpital Hinduja de Khar (un hôpital non COVID) pour des contrôles de routine. Il n’y a pas de complexation dans le corps, son état va bien », Padosan a dit l’acteur à ANI.

Elle a ajouté: « Au cours des deux derniers jours, tous les tests ont été effectués et maintenant il est sorti de l’hôpital. »

Remerciant les fans pour tous leurs bons vœux, Banu a déclaré: « Grâce à toutes vos prières, Dilip saheb est en bonne santé et rentre actuellement chez lui. »

Samedi, Saira avait déclaré à ETimes: « Dilip Kumar Saab se rétablit bien et sortira de l’hôpital demain. »

Pendant ce temps, le Kranti L’acteur avait annulé sa fête d’anniversaire en décembre dernier en raison de la crise du COVID.

Elle avait confié à Mid Day: « Nous avons eu une catastrophe cette année. Dilip Sahab a perdu ses deux frères. Il ne va pas bien, moi non plus. C’est une période difficile pour nous, il n’est donc pas question d’une grande fête. Nous remercierons simplement le Seigneur pour le don de la vie et de la santé. «

Tandis que sa femme Saira Banu poursuit son travail caritatif et aide les nécessiteux, ce qui est son rituel mensuel depuis plusieurs années.

