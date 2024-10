Dilip Kumar à propos de la perte d’un petit garçon au huitième mois : « On a cru à tort que Saira ne pouvait pas avoir d’enfant »

Dilip Kumar et Saira Banu se sont mariés en 1966, à une époque où Dilip, à 44 ans, était considéré comme le « célibataire le plus éligible », tandis que Saira en avait 22. Leur mariage est rapidement devenu un sujet brûlant dans les médias, les magazines et les tabloïds spéculant. sur leurs projets pour les enfants. Des années plus tard, lorsque Dilip épousa brièvement Asma Rehman en 1982, des rumeurs circulèrent selon lesquelles c’était parce que « Saira ne pouvait pas avoir d’enfant ». Cependant, Dilip lui-même a précisé que ce n’était pas la raison. Il a révélé que Saira était enceinte, mais malheureusement, ils ont perdu le bébé avant la naissance.

Dans son autobiographie, Dilip Kumar : The Substance And The Shadow, l’acteur légendaire a abordé ces idées fausses. Il a expliqué qu’il était « faussement représenté que Saira ne pouvait pas avoir d’enfant » lorsqu’il a épousé Asma Rehman. Dilip a partagé un souvenir profondément personnel de 1972, alors que lui et Saira attendaient un bébé. « La vérité est que Saira avait eu un enfant, un garçon (comme nous l’avons appris plus tard), en 1972. Nous avons perdu le bébé au huitième mois de grossesse lorsque Saira a développé une hypertension artérielle et que les obstétriciens qui s’occupaient d’elle n’ont pas pu l’accomplir. l’opération à temps pour sauver le fœtus adulte, étranglé par le cordon ombilical. Nous avons accepté la perte dans notre foulée comme étant la volonté de Dieu », a-t-il écrit.

En réfléchissant à sa vie, Dilip se demandait souvent s’il ne se sentait pas épanoui sans enfants. Il a admis que « cela aurait été formidable si nous avions nos propres enfants », mais a souligné que cette absence n’était pas un « défaut » pour eux. Dilip a partagé que ses nièces et neveux apportaient une immense joie dans leur vie et qu’il chérissait ces relations comme s’ils étaient ses propres enfants. «Ils étaient suffisants pour que nous nous sentions comme des parents. Lorsqu’ils étaient bébés, ils m’ont été amenés et il était obligatoire qu’ils dorment profondément sur ma grande poitrine comme s’ils étaient sur un matelas en mousse. En grandissant, ils rentraient à la maison pour jouer à des jeux intéressants avec ‘Mamu’ tandis qu’ils s’adressaient tous à moi », se souvient-il.

Dilip a parlé avec tendresse de l’enthousiasme de Saira lors des réunions de famille, soulignant comment elle « faisait tout son possible » pour rendre ces moments spéciaux. Il a apprécié l’amour qu’ils partageaient avec leur famille élargie, affirmant que c’était « merveilleux d’aimer et d’être aimé par eux et d’être solidement là quand ils ont besoin de nous et vice versa ». Pourtant, il a également noté le passage du temps, exprimant à quel point ses neveux et nièces désormais adultes qui étaient occupés avec leur propre vie lui manquaient. En réfléchissant aux hypothèses de la parentalité, il a fait remarquer : « Peut-être que si nous avions eu nos propres fils ou filles, eux aussi seraient allés dans des endroits éloignés pour poursuivre leurs rêves et nous aurions pu les voir une ou deux fois par an. »

Saira Banu et Dilip Kumar se sont mariés le 11 octobre 1966, alors qu’elle avait 22 ans et lui 44 ans. Leur mariage a duré cinq décennies jusqu’au décès de Dilip le 7 juillet 2021. Dilip est tombé amoureux de Saira pour la première fois lors de sa 22e fête d’anniversaire. Dans ses mémoires Dilip Kumar : La substance et l’ombre, il se souvient du moment où il l’a vue dans un sari en brocart, tombant instantanément amoureux.

Il a écrit : « Quand je suis descendu de ma voiture et suis entré dans le magnifique jardin qui mène à la maison, je me souviens encore de mes yeux tombés sur Saira debout dans le hall de sa nouvelle maison, d’une beauté à couper le souffle dans un sari en brocart. J’ai été interloquée, car elle n’était plus la jeune fille avec qui j’avais consciemment évité de travailler parce que je pensais qu’elle aurait l’air trop jeune pour être mon héroïne. Elle était en effet devenue une femme à part entière et était en réalité plus belle que je ne le pensais. Je me suis simplement avancé et lui ai serré la main et pour nous, le temps s’est arrêté. Peu de temps après, Dilip a proposé à Saira.

Dilip a également eu un bref second mariage avec Asma Rehman en 1981, qui a duré deux ans. Dans son autobiographie, il parle de « grave erreur ».