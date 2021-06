Dilip Kumar a diagnostiqué un épanchement pleural bilatéral, mais son état est maintenant stable, selon le médecin | Nouvelles des gens

Bombay : L’acteur légendaire Dilip Kumar a été admis dimanche 6 juin à l’hôpital PD Hinduja de Khar, Mumbai. L’acteur a reçu un diagnostic d’épanchement pleural bilatéral et est actuellement sous oxygénothérapie dans le service des soins intensifs, bien que son état soit maintenant stable.

Le mégastar a été admis à l’hôpital car il avait des difficultés à respirer au cours des 2 derniers jours. Le Dr Jalil Parkar, le pneumologue traitant l’acteur à l’hôpital PD Hinduja, a fait le point sur la santé et a déclaré: « L’acteur vétéran Dilip Kumar a reçu un diagnostic d’épanchement pleural bilatéral et a été maintenu sous oxygène dans le service de soins intensifs. »

Affirmant que l’état de l’acteur est maintenant stable, le médecin a ajouté : « Son état est stable maintenant. Même s’il est aux soins intensifs, il n’est pas sous respirateur. Nous faisons de notre mieux pour qu’il se rétablisse rapidement et revienne domicile. »

Plus tard, le compte Twitter officiel de Dilip Saab a également partagé la mise à jour concernant la santé de l’acteur vétéran, disant aux gens de ne pas croire en Whatsapp avant. Le tweet disait: « Ne croyez pas aux transferts de WhatsApp. Saab est stable. Merci pour vos duas et vos prières sincères. Selon les médecins, il devrait être à la maison dans 2-3 jours. InchaAllah. »

Plus tôt dans la journée, sa femme et acteur Saira Banu a déclaré que le médecin avait demandé à l’acteur de subir des tests et des radiographies, après quoi on saura combien de jours il devra encore rester à l’hôpital. Il avait demandé à ses fans de prier.

La superstar souffre de problèmes de santé liés à l’âge ces dernières années. Le mois dernier, l’acteur de 98 ans a été admis dans le même hôpital pendant deux jours pour des examens et des tests de routine.

Connu comme le « roi de la tragédie » de Bollywood, la carrière de Kumar s’étend sur plus de six décennies. Il a joué dans plus de 65 films au cours de sa carrière et est connu pour ses rôles emblématiques dans des films comme ‘Devdas’ (1955), ‘Naya Daur’ (1957), ‘Mughal-e-Azam’ (1960), ‘Ganga Jamuna’ (1961), « Kranti » (1981) et « Karma » (1986).

Vu pour la dernière fois sur grand écran dans ‘Qila’ en 1998, l’acteur a reçu le Dadasaheb Phalke Award en 1994 et le Padma Vibhushan en 2015.