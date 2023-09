Diligent Robotics obtient 25 millions de dollars pour mettre à l’échelle des « robots de service socialement intelligents »

Robotique diligentefabricant du robot autonome de support clinique Moxi, a annoncé avoir obtenu un nouveau financement de 25 millions de dollars.

Canaan a mené le cycle avec la participation des investisseurs existants DNX Ventures, True Ventures, Next Coast Ventures et du nouvel investisseur Northwestern Medicine Innovation.

Rich Boyle, associé général chez Canaan, rejoindra le conseil d’administration de Diligent Robotics.

CE QU’ILS FONT

Le produit phare de Diligent, le robot Moxi, effectue des tâches de livraison qui ne concernent pas les patients pour le personnel hospitalier, telles que la livraison d’échantillons de laboratoire, l’apport de fournitures depuis le stockage central, la livraison de médicaments, la récupération d’articles pour les patients, la distribution d’équipements de protection individuelle et le déplacement de poids légers. équipement entre les unités.

Moxi présente un « visage » avec des expressions oculaires LED, un bras robotique qui l’aide à naviguer dans les portes, les ascenseurs et les conteneurs de stockage.

La société basée au Texas utilisera les fonds pour faire évoluer son robot Moxi dans les hôpitaux des États-Unis et développer davantage son produit.

« L’incroyable demande que nous avons constatée pour Moxi témoigne de la valeur évidente de l’utilisation de l’automatisation robotique pour augmenter et soutenir les équipes de soins hospitaliers de première ligne, mais également de notre approche hautement centrée sur le client pour introduire de nouvelles technologies et des changements opérationnels dans les soins de santé », Dr « , a déclaré Andrea Thomaz, cofondateur et PDG de Diligent Robotics, dans un communiqué.

« Ce cycle de financement nous permettra de faire évoluer nos flottes et d’accélérer le développement de produits tout en restant fidèles à notre vision de créer des robots qui fonctionnent comme membres principaux de l’équipe et d’élever les normes des soins de santé grâce à la robotique.

APERÇU DU MARCHÉ

Diligent lancé en 2019 avec 3 millions de dollars de financement de démarrage. Un an plus tard, il obtenait un financement de 10 millions de dollars et rejoignait le Accélérateur Cèdres-Sinaï promotion annoncée en février 2021.

L’année dernière, l’entreprise a ajouté plus de 30 millions de dollars à sa levée totale lors d’un cycle de financement de série B, et son cofondateur et PDG Andrea Thomaz a déclaré MobiHealthActualités« La robotique et l’automatisation deviennent de plus en plus courantes dans les hôpitaux et les soins de santé. Nous sommes donc ravis de nous développer et de pouvoir répondre à cette demande et de produire davantage de robots plus rapidement. »

Une autre entreprise fournissant des robots destinés aux soins de santé est Movia, qui propose ses aides TheraPal Home et TheraPal Clinical Assist pour aider les enfants atteints d’autisme et d’autres déficiences développementales et intellectuelles à pratiquer leurs compétences sociales, la lecture et les mathématiques.