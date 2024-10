Dilexit nos : Pourquoi le pape François s’intéresse-t-il au Sacré-Cœur ?

Pourquoi le pape a-t-il choisi de s’écarter de questions de société hautement pertinentes pour consacrer sa quatrième encyclique à une dévotion ancienne, le Sacré-Cœur de Jésus ? Suivant Lumen fidèle (2013), qui poursuit un texte préparé par Benoît XVI destiné à compléter sa trilogie sur les vertus théologales (espérance, charité et foi), les deux encycliques suivantes du pape François portent sur l’environnement en Laudato si’ (2015) et sur la fraternité contre le populisme et la guerre dans « Fratelli tutti » (2020). Dans « Dilexit nos » (« Il nous aimait »), publié le 24 octobre, le pape propose un antidote spirituel à une modernité qu’il critique, parfois avec acuité.

« Consommateurs insatiables », « satisfactions superficielles », « désirs obsessionnels », guerres, rationalisme, intelligence artificielle et « pensée standardisée »… Une page sur quatre de cette encyclique contenait des passages décrivant négativement la modernité – culturelle, scientifique, géopolitique ou économique. Mais quel est le lien avec la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus ?

Matérialisme athée



Au XIXe siècle, comme le notait le théologien italien Enrico Cattaneo, cette spiritualité agissait comme « une barrière contre la mentalité rationaliste largement répandue qui alimentait la culture athée et anticléricale », tant au sein de l’Église que par rapport au monde moderne, comme le précisait le jésuite. dans un article de 2022 dans La Civiltà Cattolica. Le pape François semble croire que la dévotion au Sacré-Cœur peut à nouveau sauver la foi.

Bien que souvent décrit comme étant en rupture avec ses prédécesseurs – ou même comme un « pape de gauche » – François s’aligne ici sur la perspective de Pie XI, qui, dans l’encyclique Miserentissimus Rédempteur, a décrit la Fête du Sacré-Cœur comme un bastion contre « les lois et les mouvements du peuple contraires à la loi divine et naturelle ». Le pape argentin suit également les traces de Pie XII, qui s’opposait dans son encyclique sur le Sacré-Cœur, Haurietis aquatiquescette dévotion à une « société contaminée par l’indifférence religieuse (et) imprégnée des principes du matérialisme athée et de la laïcité ».

Reprise de la bataille



Encore Dilexit nos n’est pas simplement un texte anti-moderne. « Nous devons nous rappeler qu’avant que cela ne devienne un Vendée symbole en opposition au « règne de la Terreur », le Sacré-Cœur était une dévotion typiquement jésuite », rappelle Fabrice Bouthillon, professeur d’histoire contemporaine dont la thèse portait sur Pie XI. Sainte Marguerite-Marie Alacoque initia cette dévotion au XVIIe siècle et eut pour confesseur jésuite le Père Claude La Colombière. Il est donc possible que l’identité jésuite du pape l’y ait ramené. De plus, il s’agit traditionnellement d’une dévotion anti-janséniste, mettant l’accent sur un Dieu d’amour et non de vengeance. Le jansénisme était un mouvement rigoriste opposé à l’autorité du pape et à l’idée que l’homme peut être sauvé par les bonnes œuvres ; les Jésuites s’y opposèrent au XVIIe siècle.

Dans Dilexit nosle pape François le mentionne à cinq reprises et semble vouloir reprendre la lutte contre les faux pas intellectuels catholiques : l’intransigeance, l’intellectualisme et le mépris de la piété populaire. Le pape a fixé certaines limites à la piété populaire : pas d’adoration des images, de douleur ou de retrait rituel. Pourtant, sa principale critique semble s’être concentrée sur « les communautés et les pasteurs qui se concentrent uniquement sur (…) des réformes structurelles dépourvues de l’Évangile ».

Le 29 juin 2019, François a utilisé précisément ces mots dans une lettre ferme aux catholiques allemands sur le chemin synodal, qui appelaient à un plus grand rôle pour les femmes dans l’Église et à des réformes de la moralité sexuelle. En publiant son appel à redécouvrir la spiritualité du Sacré-Cœur de Jésus quatre jours avant la conclusion du Synode sur la synodalité, le pape François envoie peut-être un message à ceux qui voient dans ce processus une opportunité de réformes structurelles majeures.