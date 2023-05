Dilemmes du dernier jour pour la colonne vertébrale de l’équipe anglaise de Gareth Southgate, y compris Jordan Pickford, Declan Rice et Harry Kane

Alors que la saison tire à sa fin, Gareth Southgate s’est intensifié et a annoncé son équipe pour les éliminatoires de Malte et de la Macédoine du Nord.

Le dernier de ceux-ci est un match à domicile à Old Trafford, un petit morceau savoureux pourrait être enfoui dans les détails de qui est et qui est absent – cela pourrait être le dernier match à domicile de Harry Maguire dans ce stade ?

2 Pickford a un énorme choix pour faire tomber IF Everton Crédit : GETTY

Maguire n’est qu’une partie de l’histoire, car toute la colonne vertébrale de Gareth a des décisions massives à prendre.

Declan Rice ne pourra pas résister à l’appel de la Ligue des champions, Harry Kane en est à sa dernière année à Tottenham et la position de Jordan Pickford en tant que n°1 anglais s’évaporera si Everton est relégué.

Les Spurs sont intéressés par Pickford car « il y a un accord pour qu’il puisse être vendu » s’il est relégué ? Alors ‘où Jordan?’ semblerait une question valable à poser.

Mais il reste encore au moins 90 minutes avant d’obtenir une réponse. Une heure et demie environ qui pourrait mettre un terme à six ans passés avec les Toffees. La carrière de Pickford a en fait été tout un voyage, et plus de 12 ans de préparation.

À partir de Sunderland, et avec des prêts réguliers à des clubs comme Darlington, Alfreton et Carlisle comme arrêts le long du chemin vers l’élite. Maintenant âgé de 29 ans, il atteint son apogée classique en tant que gardien de but. Et il est peu probable qu’il veuille les laisser passer à travers ses gants.

2 Kane restera-t-il une autre saison aux Spurs ? Crédit : GETTY

Eh bien, peut-être qu’un ancien demi-centre de la vieille école peut aider son gardien? Lorsque Sean Dyche est arrivé il y a 17 matchs dans la moitié bleue de Liverpool, Everton était dans les trois derniers.

Pour son dix-huitième, ils sont deux points au-dessus de la baisse et avec leur destin entre leurs propres mains, et les mains susmentionnées de Jordan, avec un match à domicile contre Bournemouth en toute sécurité.

Alors peut-être qu’à la fin de cette dernière journée fatidique, la discussion finira par être juste cela, à propos du retrait de Pickford d’Everton ?