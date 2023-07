Dilano van’t Hoff: pilote néerlandais tué dans un accident de course sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique | Nouvelles du monde

Un jeune conducteur est décédé dans un accident lors d’une course en Belgique.

Dilano van’t Hoff, qui était de la Pays-Bas, participait au Championnat d’Europe de Formule Régionale.

Les organisateurs ont déclaré que le pilote MP Motorsport, âgé de 18 ans, participait à une course matinale sur le circuit de Spa-Francorchamps.

Les organisateurs de la course se sont dits « dévastés » par la nouvelle.

« Toutes les personnes associées aux CrowdStrike 24 Hours of Spa sont dévastées par la nouvelle que le pilote de Formula Regional EU d’Alpine Dilano van ‘t Hoff a perdu la vie dans un accident lors de la course de ce matin », ont-ils déclaré.

« Nous exprimons nos plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et MP Motorsport. »

Une minute de silence a été observée avant le départ de la course principale des 24 Heures de Spa samedi.

L’instance dirigeante du sport automobile, la FIA, a également exprimé sa sympathie après la mort de M. van’t Hoff.

« La FIA présente ses condoléances à la famille et aux amis de Dilano van ‘t Hoff et à l’équipe MP Motorsport suite à l’incident d’aujourd’hui lors de l’épreuve du Championnat d’Europe de Formule Régionale à Spa-Francorchamps », ont-ils déclaré dans un communiqué.

MP Motorsport a rendu hommage à M. van’t Hoff qui a apporté « tant d’énergie » à l’équipe et l’a décrit comme « l’un de nos plus brillants talents néerlandais ».

En savoir plus sur Sky News :

Au moins 51 morts après qu’un camion a percuté des commerçants au Kenya

Nouveaux conseils émis pour les voyageurs britanniques en France

« Dilano fait partie de notre famille de course depuis ses débuts en sport automobile avec MP en 2021 », ont-ils déclaré.

« Nous offrons nos sincères condoléances à la famille de Dilano et à ses proches, et nous les soutenons pleinement, ainsi que les membres de notre équipe qui ont perdu non seulement un chauffeur mais aussi un ami. »

Le pilote français Anthoine Hubert a été tué à la suite d’un accident impliquant plusieurs voitures lors d’une course de Formule 2 sur le même circuit lors du Grand Prix de Belgique 2019.