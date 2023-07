Dilano van ‘t Hoff: un pilote de Formule Régional de 18 ans décède après un accident à Spa-Francorchamps

Dilano van ‘t Hoff est décédé à l’âge de 18 ans après un accident à Spa en Formula Regional (Crédit : MP Motorsport/@OfficialMPteam)

Le pilote de course Dilano van ‘t Hoff est décédé des suites d’un accident dans le Championnat d’Europe de Formule Régionale à Spa-Francorchamps.

Van’ t Hoff, 18 ans, a été impliqué dans une collision avec plusieurs voitures dans des conditions humides lors de la dernière course du week-end au Raidillon.

La course de samedi a été signalée au drapeau rouge et n’a pas été relancée.

« Le championnat régional d’Europe de Formule by Alpine annonce avec tristesse le décès du pilote MP Motorsport Dilano Van ‘t Hoff », lit-on dans un communiqué du championnat.

« L’incident s’est produit lors de la Course 2 de Spa-Francorchamps. Nous tenons à exprimer nos sincères condoléances à la famille, à l’équipe et aux amis.

« Le Royal Automobile Club de Belgique, le Circuit de Spa-Francorchamps et SRO Motorsports Group se joignent à Alpine et ACI pour exprimer leurs plus sincères condoléances à la famille, à l’équipe et aux amis du pilote. »

La F2 rend hommage à Dilano van 't Hoff après la mort du jeune homme de 18 ans à la suite d'un incident lors de la course du Championnat d'Europe de Formule Régional à Spa-Francorchamps.

L’équipe de Van’ t Hoff, MP Motorsport, a déclaré dans un communiqué : « MP Motorsport est profondément attristé de confirmer que notre pilote, Dilano van ‘t Hoff, est décédé des suites d’un accident lors de la deuxième course du Championnat d’Europe de Formule Régionale par Alpine. à Spa Francorchamps.

« Nous sommes dévastés par la perte de l’un de nos plus brillants talents néerlandais, qui a apporté tant d’énergie à notre équipe pendant les années où il a couru avec nous. Dilano fait partie de notre famille de course depuis ses débuts en sport automobile avec MP en 2021.

« Nous offrons nos sincères condoléances à la famille de Dilano et à ses proches, et nous les soutenons pleinement, ainsi que les membres de notre équipe qui ont perdu non seulement un chauffeur mais aussi un ami. »

La Formule 1 et la FIA ont rendu hommage à Van’t Hoff lors du Grand Prix d’Autriche.

« Nous sommes si tristes d’apprendre le décès de Dilano van ‘t Hoff aujourd’hui à Spa-Francorchamps. Dilano est mort en poursuivant son rêve d’atteindre le sommet du sport automobile », a déclaré Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1.

« Avec toute la communauté du sport automobile, nos pensées vont à sa famille et à ses proches. »

Un communiqué de la FIA disait : « La FIA présente ses condoléances à la famille et aux amis de Dilano van ‘t Hoff et à l’équipe MP Motorsport suite à l’incident d’aujourd’hui lors de l’événement du Championnat d’Europe de Formule Régional à Spa-Francorchamps. »