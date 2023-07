Dilano van ‘t Hoff: Adam Fitzgerald rend hommage au pilote de Formule Régional décédé à Spa-Francorchamps suite à un accident

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Avant le Grand Prix d’Autriche, la F1 rend hommage à Dilano van ‘t Hoff et se souvient de Dietrich Mateschitz

Le pilote de course irlandais Adam Fitzgerald a rendu hommage à Dilano van ‘t Hoff après la mort du jeune homme de 18 ans à la suite d’un accident à Spa-Francorchamps le week-end dernier.

Fitzgerald était dans l’une des quatre voitures impliquées dans la collision et a partagé un hommage après avoir lui-même été grièvement blessé. L’incident s’est produit samedi dans des conditions extrêmement humides lors de la dernière course du championnat d’Europe de Formule Régionale du week-end.

La course a été signalée au drapeau rouge et n’a pas redémarré et il a été révélé plus tard que Van ‘t Hoff, 18 ans, était décédé.

Fitzgerald a publié un hommage via son compte Instagram, en disant: « Je n’ai pas de mots pour la famille de Dilano autre que j’ai vraiment le cœur brisé pour eux.

« Eux et Dilano sont constamment dans mes pensées. Je ne sais pas quoi dire d’autre que j’ai le cœur brisé pour eux. »

De nouveaux hommages rendus à Van ‘t Hoff après le drame

Les hommages ont afflué du monde entier du sport automobile à la suite de la tragédie avec tous les grands noms de la Formule 1 visiblement émus lorsqu’ils en ont discuté et une minute de silence a eu lieu avant le Grand Prix d’Autriche du week-end.

Max Verstappen, leader du championnat de F1 et compatriote néerlandais, a dirigé les hommages via sa page Instagram en déclarant : « Extrêmement triste d’apprendre la nouvelle de Dilano aujourd’hui. Je souhaite adresser mes condoléances à la famille et aux proches de Dilano. Repose en paix. » «

Lance Stroll a également lancé un plaidoyer passionné, après la nouvelle, en disant: « Cela me brise le cœur ce qui s’est passé et je pense que l’Eau Rouge à Spa a besoin d’être examinée car nous avons perdu deux pilotes maintenant en quatre ou cinq ans », faisant référence à la mort d’Anthoine Hubert dans une course de F2 sur le circuit en 2019.

« C’est un virage vraiment dangereux et nous le disons chaque année. Ce n’est pas juste ce qui s’est passé aujourd’hui.

« Ce virage doit changer. C’est beaucoup trop dangereux et chaque fois que nous passons par là, c’est un accident qui se produit. Aujourd’hui, cela s’est produit à nouveau et nous avons perdu un jeune enfant. Ce n’est pas juste. »

Suite à la tragique nouvelle, l’équipe de Van’t Hoff, MP Motorsport, a déclaré dans un communiqué : « Nous sommes dévastés par la perte de l’un de nos plus brillants talents néerlandais, qui a apporté tant d’énergie à notre équipe pendant les années où il a couru avec nous. Dilano a fait partie de notre famille de course depuis ses débuts en sport automobile avec MP en 2021.

« Nous offrons nos sincères condoléances à la famille de Dilano et à ses proches, et nous les soutenons pleinement, ainsi que les membres de notre équipe qui ont perdu non seulement un chauffeur mais aussi un ami. »

Dilano van ‘t Hoff est décédé à l’âge de 18 ans après un accident à Spa en Formula Regional

L’équipe RPM de Fitzgerald a déclaré : « Tout le monde chez RPM est profondément attristé d’apprendre que Dilano est décédé des suites d’un accident dans la Course 2 aujourd’hui à Spa.

« Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et à tout le monde, MP Motorsport.

« Nous souhaitons à Adam tout le meilleur pour les prochains mois avec son rétablissement. Il est actuellement dans un état stable à l’hôpital.

« Repose en paix Dilano. »

