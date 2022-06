Dilan Markanday veut donner le coup d’envoi à la carrière de Blackburn alors que Rohan Luthra signe un accord avec Cardiff et Neil Taylor promet de continuer | Nouvelles du football

Le milieu de terrain offensif de Blackburn, Dilan Markanday, dit qu’il est désespéré de montrer à tout le monde ce qu’il est au cours de la saison prochaine après la plus grande saison de montagnes russes de sa carrière.

Markanday, 20 ans, a fait une apparition historique pour les Spurs lors d’un match de l’Europa Conference League à Vitesse la saison dernière, devenant le premier joueur d’héritage sud-asiatique de l’histoire de Tottenham lorsqu’il est entré sur le terrain en tant que remplaçant en seconde période au Gelredome.

Cependant, l’attaquant né à Barnet a décidé de donner la priorité au football en équipe première, effectuant un transfert en janvier à Blackburn – qui vient de nommer la légende danoise Jon Dahl Tomasson comme successeur de Tony Mowbray – pour subir une blessure aux ischio-jambiers après des débuts impressionnants au championnat Sky Bet pour Rovers contre Hull.

Mais le dévouement de Markanday à sa rééducation lui a permis de récupérer plus tôt que prévu, et l’attaquant hindou-punjabi a fait une apparition de 23 minutes pour les Rovers à Birmingham City pour terminer sa saison sur un sommet personnel.

Lorsqu’on lui a demandé s’il visait la saison prochaine comme une campagne révolutionnaire, Markanday a répondu Nouvelles de Sky Sports : « C’est ce que je veux qu’il se passe, c’est pourquoi je suis venu au club. De toute évidence, cela n’a pas fonctionné comme je le voulais au début avec la blessure, mais j’ai l’impression que cette saison, je peux vraiment continuer et montrer le fans, le club et montrer aux jeunes enfants ce que je peux faire et les inspirer.

« J’ai eu un peu de temps pour me reposer. De toute évidence, les six mois ont été difficiles, donc mentalement, j’avais besoin d’une pause pour calmer les choses. Je me sens vraiment rafraîchi, ma blessure me fait du bien et je veux juste faire bonne impression. au club, au nouveau manager et aux fans – j’espère que je pourrai le faire.

« Je m’amuse vraiment ici », a ajouté Markanday, qui s’exprimait lors d’une initiative d’identification des talents sud-asiatiques organisée par Blackburn Rovers aux côtés de la PFA.

« Les gens sont vraiment sympathiques, donc je me suis très bien installé pour être juste. »

Taylor : Je vais jouer sur

Image:

Neil Taylor est un international gallois de 43 sélections





Neil Taylor veut continuer à jouer pour les deux prochaines saisons après l’expiration de son contrat à Middlesbrough.

Taylor a rejoint Boro pour le reste de la saison dernière après avoir passé les trois années précédentes à Aston Villa. L’arrière latéral, dont la mère est bengali, est l’un des footballeurs sud-asiatiques les plus âgés de Grande-Bretagne.

S’exprimant à la Hale End Academy d’Arsenal, lors d’un événement visant à stimuler la représentation et la participation à l’académie, Taylor a déclaré à Sky Sports News : « Je veux jouer encore un ou deux ans.

« Je ne pourrais pas vous dire où, il n’y a pas d’exclusivité, mais je veux continuer à jouer. »

L’ancien arrière gauche de Swansea, Taylor, a débuté 17 matchs pour Boro au cours de la seconde moitié de la saison dernière. Il a disputé 43 matches avec le Pays de Galles et a joué pour la dernière fois au niveau international en 2019.

Selon Le soleil, le joueur de 33 ans a reçu une offre du club azerbaïdjanais du FC Baku, avec la formation turque d’Istanbul Basaksehir et les équipes de la Super League indienne du Bengale oriental et de l’ATK Mohun Bagan également intéressées à le signer.

Luthra signe un nouvel accord

Le jeune gardien international anglais Rohan Luthra a signé une prolongation de contrat de deux ans avec les Bluebirds.

Sky Sports News a révélé le mois dernier que le tireur punjabi de 6 pieds 5 pouces était sur le point d’engager son avenir à Cardiff.

Luthra est entré dans l’histoire lorsque Cardiff a visité Reading dans le championnat Sky Bet plus tôt cette année lorsqu’il est devenu le premier gardien de but d’origine sud-asiatique à prendre une place sur le banc dans les deux premières divisions du football anglais.

Le Londonien de l’ouest a ensuite joué le rôle de remplaçant lors des six derniers matches de championnat de Cardiff.

Avant de rejoindre Cardiff, Luthra a passé 11 ans à Crystal Palace où il a fait ses débuts avec l’équipe U18 du club à l’âge de 15 ans seulement.

Luthra est un ancien élève de la Whitgift School de Croydon où il a passé deux ans à jouer dans la même équipe que Chelsea et l’ailier anglais Callum Hudson-Odoi. La paire a remporté deux coupes nationales consécutives de l’Association de football des écoles indépendantes, Luthra gardant une feuille blanche et Hudson-Odoi inscrivant un triplé lors d’une victoire 3-0 lors de la finale de 2014.

« Luthra aide le football à se connecter avec les Sud-Asiatiques »

Dev Singh Bhamra, gardien de but sikh-punjabi, à Sky Sports News:

« Rohan est un joueur de qualité et il est encore un bébé en ce qui concerne les gardiens de but. Il a tellement plus à apprendre, à donner et à absorber comme une éponge pour les 10 prochaines années pour quand vous frappez votre citation, sans citation, les premières années en tant que gardien de but à 27, 28, 29 ans. C’est la meilleure partie d’être un gardien de but, la longévité de votre carrière.

Image:

Rohan Luthra est rejoint par sa famille alors qu’il signe pour Cardiff





« Son succès aide le football à se connecter avec tant d’autres Sud-Asiatiques, et il va aider à construire cette plate-forme, ce qui, espérons-le, amènera beaucoup d’autres à le suivre par vagues. Cela donne à tous ceux d’origine sud-asiatique un sentiment de fierté.

« Cela vous rend fier de faire ce que vous faites, que ce soit dans un parc, une académie ou une équipe de développement. Quel que soit votre âge ou votre spectre en tant que gardien de but ou joueur de champ d’origine sud-asiatique, vous êtes va maintenant regarder Rohan comme un excellent exemple de persévérance et de cohérence.

« Peu importe d’où vous venez ou ce que vous faites, si vous travaillez assez dur, vous pourriez réellement atteindre là où il est atteint. Et comme je l’ai dit, ce n’est qu’un début. »

