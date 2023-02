Dilan Markanday: Aberdeen signe l’attaquant des Blackburn Rovers en prêt | Nouvelles du centre de transfert

Aberdeen a finalisé la signature de l’attaquant des Blackburn Rovers Dilan Markanday en prêt pour le reste de la saison.

Sky Sports Nouvelles révélé Aberdeen avait fait une percée dans les négociations lundi avec le joueur se rendant en Écosse pour subir un examen médical juste avant la fermeture de la fenêtre.

Markanday est diplômé de l’académie de Tottenham, qui a résisté à plusieurs offres – dont au moins une d’Ecosse – lorsqu’il a quitté le nord de Londres pour rejoindre les Rovers lors du mercato de janvier 2022.

Le joueur de 21 ans a marqué deux buts en six apparitions pour les Rovers cette saison, mais n’a pas été en mesure de trouver du temps de jeu régulier à Ewood Park sous Jon Dahl Tomasson.

Markanday a passé plus d’une décennie aux Spurs et est devenu le premier joueur d’héritage sud-asiatique de l’histoire de Tottenham lorsqu’il est entré sur le terrain en tant que remplaçant en seconde période lors d’un match de la Ligue de conférence Europa à Vitesse.

Cependant, l’attaquant né à Barnet a décidé de donner la priorité au football en équipe première, effectuant un transfert à Blackburn quelques mois plus tard – seulement pour subir une blessure aux ischio-jambiers après une impressionnante Débuts du championnat Sky Bet pour Rovers contre Hull.

Tony Mowbray – qui était en charge chez Rovers lorsqu’ils ont signé Markanday – a quitté le club à la fin de la saison dernière, et les minutes ont été difficiles à trouver pour l’attaquant sous le successeur de Mowbray, Tomasson.

Markanday rejoint son compatriote footballeur punjabi d’origine anglaise Yan Dhanda dans la Premiership écossaise.

Dhanda joue pour le comté de Ross et a marqué directement d’un corner contre Hibernian mardi soir après avoir également remporté une victoire 3-0 pour les Staggies contre Kilmarnock le week-end dernier.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Yan Dhanda se dit fier d'avoir pris position pour les Sud-Asiatiques britanniques dans le football et espère voir davantage de joueurs de la communauté percer dans le jeu professionnel.



Il n’a pas été signé à temps pour être en lice pour la visite de mercredi de St Mirren à Pittodrie en Premiership, mais devrait être disponible pour la visite de Motherwell samedi.

Aberdeen a nommé Barry Robson au poste de manager par intérim de la première équipe plus tôt cette semaine après le limogeage de Jim Goodwin.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le podcasteur d'Aberdeen, Gary Scott, pense que Barry Robson devrait rester aux commandes indéfiniment pour donner au conseil d'administration le temps de nommer le meilleur manager pour faire avancer le club.



Le manager de la phase de développement, Robson, sera assisté de Steve Agnew, avec qui il a travaillé à Middlesbrough, et de l’entraîneur de la phase de développement, Scott Anderson, alors que le club recherche un nouveau manager permanent.

Markanday est le quatrième joueur amené par le patron par intérim Robson, avec Angus MacDonald, Jay Gorter et Mattie Pollock arrivant également à Pittodrie.

Sud-Asiatiques britanniques dans le football

