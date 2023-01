D’il y a 700 millions d’années à la Coupe du monde : dans les meilleurs musées du Qatar

Note de l’éditeur: Cette série CNN Travel est, ou a été, sponsorisée par le pays qu’elle met en avant. CNN conserve un contrôle éditorial total sur le sujet, les reportages et la fréquence des articles et des vidéos dans le cadre du parrainage, conformément à notre politique.





Le Qatar n’a pas seulement été occupé à construire des stades de football, mais aussi une multitude de musées à l’architecture frappante et accessibles dans sa quête bien documentée pour être reconnu comme la capitale des arts de la péninsule arabique. Guide de voyage Qatar

La plupart des grands musées de la nation du Golfe ont ouvert ou ont été rénovés au cours de la dernière décennie, avec trois institutions artistiques supplémentaires prévues pour élargir l’offre culturelle du Qatar d’ici 2030 : le musée Lusail, qui présente la collection orientaliste des musées du Qatar ; le Art Mill Museum consacré à l’art contemporain ; et le Qatar Auto Museum célébrant l’obsession de la nation pour les voitures de luxe.

L’art public, lui aussi, continue de proliférer, avec le colossal “Dugong” du sculpteur américain Jeff Koons parmi les 40 nouvelles œuvres publiques installées à Doha en 2022.

Voici six des meilleurs musées du Qatar à visiter maintenant :

Le célèbre architecte sino-américain IM Pei aurait été amené à sortir de sa retraite pour concevoir le bâtiment qui annoncerait au monde les intentions du centre des arts du Qatar lors de son ouverture en 2008.

Confection cubiste d’un blanc étincelant émergeant de la baie de Doha comme un gâteau de mariage géométrique au sommet de sa propre île artificielle, le Musée d’art islamique de Doha (MIA) reste l’un des bâtiments les plus reconnaissables de la ville.

À l’intérieur se trouve ce que l’on pense être la plus grande collection d’art islamique au monde couvrant 1 400 ans et trois continents.

Rouvert en 2022 après une rénovation de 18 mois, la réinvention du musée neutre en carbone introduit un parcours de visite avec des matériaux d’interprétation élargis fournissant un contexte auparavant manquant à sa vaste collection de manuscrits, de céramiques, de textiles, de boiseries, de bijoux et d’autres trésors.

Les galeries consacrées à l’Islam en Chine et en Asie du Sud-Est sont nouvelles. Des ressources mobiles et adaptées aux enfants rendent le MIA plus accessible aux familles, soutenu par une entrée gratuite pour les enfants de 16 ans et moins. Des visites gratuites du musée sont organisées tous les jours, avec des thèmes allant de la calligraphie aux tapis.

MIA abrite également une bibliothèque avec plus de 21 000 livres sur l’art islamique, tandis que le restaurant méditerranéen IDAM de la légende culinaire française Alain Ducasse occupe le dernier (cinquième) étage. Une passerelle relie le musée au parc MIA, qui abrite d’impressionnantes œuvres d’art publiques.

Caractérisé par des disques géants imbriqués imitant les amas de cristaux complexes connus pour « fleurir » dans le désert qatari, le Musée national du Qatar (NMoQ) est l’un des bâtiments les plus emblématiques du pays. Bien qu’il puisse sembler que vous aurez besoin de toute la journée pour explorer le musée conçu par Jean Nouvel qui occupe une vaste partie du centre historique de Doha, ses salles d’exposition n’occupent qu’une fraction de la structure.

Ouvertes en 2019, les 11 galeries interconnectées du NMoQ racontent l’histoire du Qatar depuis sa formation géologique il y a environ 700 millions d’années jusqu’à la nation riche en pétrole de 2,6 millions d’habitants aujourd’hui. Les films aident à donner vie à nombre de ses expositions organisées par des experts, avec des guides audio conçus pour être utilisés à la fois dans le musée et à la maison.

La découverte de pétrole en 1939 qui a lancé le développement industriel du Qatar propulse les expositions dans l’ère moderne, avec peut-être l’enveloppe la plus controversée de l’histoire du sport – révélant que le Qatar est l’hôte de la Coupe du monde de football 2022 – parmi les artefacts exposés.

Mais l’expérience NMoQ ne s’arrête pas là, le parcours des visiteurs se poursuivant à l’extérieur du palais d’origine restauré du cheikh Abdullah bin Jassim Al Thani, qui a régné de 1913 à 1949 en tant que troisième émir du Qatar. Il n’y a pas grand-chose à voir à l’intérieur de la structure modeste, mais le bâtiment traditionnel offre un rare aperçu d’une époque révolue.

Il serait négligent de contourner la boutique de cadeaux, où les surfaces en bois ondulantes qui imitent la forme organique du musée donnent à cet espace surréaliste une sensation de grotte. Le musée possède également un restaurant Alain Ducasse, Jiwan, où les rissoles de chameau sont connues pour orner le menu qatarien contemporain.

Le centre historique de Doha a été rasé de manière controversée pour construire le quartier ultramoderne de Msheireb Downtown au début des années 2010. Heureusement, quatre maisons patrimoniales voisines ont été épargnées par les bulldozers et abritent désormais les musées Msheireb, l’une des attractions gratuites les plus intéressantes de Doha.

Le plus grand des quatre musées, Bin Jelmood House, explore également le sujet le plus fascinant : l’esclavage et l’exploitation du travail humain. Alors que le rôle du Qatar dans les deux cas est largement axé sur le passé, l’espace subversif oblige néanmoins les visiteurs du Golfe et au-delà à tenir compte des violations historiques des droits de l’homme qui se poursuivent au XXIe siècle.

À côté se trouve Company House, une ode à l’industrie pétrolière du Qatar, d’où une porte latérale mène à la Radwani House, plus petite et plus intéressante. Construit dans les années 1920, il a été meublé pour présenter une fenêtre sur la vie familiale traditionnelle qatarie à cette époque. De l’autre côté de la route, la maison Mohammed Bin Jassim met l’accent sur le patrimoine architectural de Doha, en particulier le réaménagement de Msheireb.

Une excellente excuse pour explorer le quartier futuriste de la ville éducative de Doha, le Mathaf : musée arabe d’art moderne abrite la plus grande collection d’art arabe moderne et contemporain au monde.

Flanqué d’un jardin de sculptures, le bâtiment du musée est quelque peu banal pour une institution artistique qatarie. Mais Mathaf n’a jamais été conçu pour être permanent, l’architecte français Jean-François Bodin ayant été recruté pour transformer une ancienne école afin d’abriter temporairement une collection réunie pendant trois décennies par le cheikh Hassan bin Mohamed bin Ali Al Thani, un cousin de l’émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Ouvertes en 2010, les 12 galeries de Mathaf occupent deux étages, les galeries 1 à 7 présentant des expositions temporaires et les galeries 8 à 12 présentant une sélection tournante d’œuvres de la collection permanente du musée, forte de 9 000 pièces.

Les principaux thèmes explorés dans les expositions incluent l’esthétique et la politique du changement et du progrès, du développement de l’industrie pétrolière du Moyen-Orient au rôle des femmes dans la société arabe.

Pour alléger l’ambiance, des œuvres géométriques aux couleurs éclatantes du peintre marocain Mohamed Melehi et de l’artiste libanais Gebran Tarazi (tous deux trouvés dans la galerie 11), avec l’entrée caverneuse du musée avec un écran géant sur lequel des œuvres vidéo sont généralement projetées.

Où les milliardaires rangent-ils tous leurs jouets ? Si vous êtes le président de l’un des plus grands conglomérats du Qatar, vous construisez un énorme musée inspiré d’un fort au milieu du désert qatari et l’ouvrez gracieusement au public.

Le musée le plus excentrique du Qatar, le musée Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani (musée FBQ) est une grotte d’Aladin d’artefacts historiques collectés sur quatre continents. Parfois, ils sont affichés de manière confuse aux côtés d’œuvres d’art d’amateur et de curiosités aléatoires – un manque d’informations interprétatives laisse beaucoup à l’imagination ici.

Pourtant, il y a beaucoup de joyaux à découvrir, y compris une impressionnante collection de Corans et une maison traditionnelle de Damas avec des carrelages et des treillis exquis.

Les visiteurs à la recherche de la salle Saddam Hussein découvriront que l’exposition controversée n’est plus ouverte au public. Mais les fans de voitures classiques ne seront pas déçus, avec environ 300 véhicules de l’immense collection du cheikh désormais présentés dans une énorme nouvelle aile.

Alors qu’un investissement important dans la conservation servirait bien le musée principal, la possibilité de jeter un coup d’œil dans les coffres de l’une des 3 000 personnes les plus riches du monde vaut bien le trajet Uber de 30 minutes depuis le centre-ville de Doha.

Il n’est pas difficile de deviner quel autre événement sportif international majeur le Qatar a l’intention d’accueillir au Musée olympique et sportif du Qatar. Ouvert à l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, le bâtiment d’accès en spirale est entouré de cinq anneaux qui brillent de rouge, de vert, de blanc, de jaune et de bleu la nuit.

Attachées au stade international de Khalifa, les sept galeries du musée commencent par une histoire du sport remontant au huitième siècle avant notre ère, complétée par un éventail d’artefacts intrigants.

Les amateurs de sport sont assurés de se défouler dans la galerie olympique. Les affichages incluent une paire de gants de boxe portés (et signés) par Cassius Clay (plus tard connu sous le nom de Muhammad Ali) lors des tours de qualification de l’équipe olympique américaine dans la perspective des Jeux Olympiques d’été de 1960 à Rome, où l’alors-18- un boxeur poids lourd d’un an a remporté l’or.

Ensuite, il y a le Hall of Athletes, qui retrace l’héritage de 90 athlètes qui ont laissé une marque indélébile sur le sport moderne – des noms connus comme Usain Bolt et Pelé aux légendes moins connues comme le véliplanchiste français Antoine Albeau et le cycliste paralympique suisse Heinz Frei.

Il est recommandé d’enfiler des vêtements de sport pour tirer le meilleur parti de la dernière section, la zone d’activation, où les visiteurs sont invités à enfiler un bracelet 3-2-1 et à se frayer un chemin à travers 18 stations interactives conçues pour mesurer leur « littératie physique ».

Après avoir relevé des défis répartis dans six espaces thématiques, y compris le «désert», où pousser un 4×4 hors d’une fausse dune de sable est conçu pour tester la force du haut du corps, les participants peuvent passer leur bracelet dans un kiosque pour collecter un profil personnalisé identifiant physique clé et attributs mentaux.

Le thème se poursuit au restaurant raffiné et décontracté du dernier étage Naua, où le chef anglais étoilé Michelin Tom Aikens a élaboré un menu gastronomique sain.