Dil Dhadakne Do termine 8 ans: Voici pourquoi Ranveer Singh était le premier choix pour jouer Kabir pour Zoya Akhtar

Le succès d’un film repose souvent sur les épaules de son casting, et de temps en temps, une performance se produit qui laisse une marque indélébile sur le public. Dans le cas d Dil Dhadakne Do de Zoya Akhtar qui termine 8 ans aujourd’hui, ne peut s’empêcher de parler de Superstar Ranveer Singh portrait de Kabir Mehra qui n’était rien de moins que brillant. Je ne pense pas qu’il y ait une meilleure interprétation du personnage d’un garçon riche et confus.

Ranveer a parfaitement décrit la transformation du personnage

Sa présence charismatique à l’écran, sa vulnérabilité relatable et sa polyvalence remarquable en ont fait le choix parfait pour le rôle. Il est indéniablement le meilleur acteur de sa génération et personne n’aurait pu mieux jouer Kabir Mehra que Ranveer Singh. Bien qu’il n’y ait aucun doute sur la finesse de la superstar en tant qu’interprète et nous l’avons vu apporter cette magie transformatrice à ses rôles soutenus par l’auteur dans des films comme Ram Leela, Bajirao Mastani, Padmaavat et 83′, il faut un talent particulier pour apporter cette magie à un rôle réel et relatable comme celui de Kabir Mehra de Dil Dhadakne Do.

Kabir Mehra, avec toutes ses complexités et ses conflits internes, avait besoin de quelqu’un comme Singh pour donner vie à son personnage alors qu’il insufflait à chaque scène son dynamisme. Ranveer a parfaitement décrit la transformation du personnage, capturant à la fois ses luttes internes et sa croissance externe. De l’esprit insouciant et rebelle initial à la réalisation mûrie de ses propres désirs, Singh a parfaitement décrit la profondeur émotionnelle et la croissance de Kabir Mehra et sa capacité à transmettre les subtilités du parcours du personnage a fait du rôle vraiment le sien.

Le film a exploré une myriade d’émotions, de l’humour au chagrin, et Singh a navigué sans effort sur chacune d’elles avec aplomb. Qu’il s’agisse d’évoquer le rire avec son timing comique ou de tirer sur la corde sensible avec ses moments poignants, la superstar a imprégné Kabir Mehra d’une authenticité et d’une relatabilité rares qui ont fait que le personnage résonne profondément auprès du public.

Il n’était pas surprenant que Zoya Akhtar ait choisi Ranveer immédiatement après le film pour son prochain projet ambitieux « Gully Boy » qui a encore une fois mis en valeur son énorme talent et sa gamme en tant qu’interprète. En fait, le réalisateur de Dil Dhadakne Do et Gully Boy aurait déclaré : « J’ai une profonde amitié avec lui et je sais qu’il est capable de beaucoup de sensibilité. J’ai donc trouvé facile d’exploiter cela. C’est un grand acteur et Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit qu’il ne puisse pas faire. »