Diksha Dagar termine à la 21e place du Big Green Egg Open ; Mettre fin à sa série de top 10

Diksha Dagar a réussi un autre résultat décent avec une carte de 2 sous 70 lors de la dernière journée du Big Green Egg Open qui s’est tenu aux Pays-Bas, pour le Ladies European Tour.

La gauchère de 22 ans avait terminé avec des rondes de 71-70-70 dans un spectacle régulier, mais cela n’a pas suffi à maintenir sa séquence de classement dans le Top 10.

Diksha, qui a eu un bogey tardif, a terminé 5 sous 211 et était à égalité 21e. Elle a réussi deux birdies et un bogey de chaque côté du Hilversumsche Golf Club.

Malgré un modeste classement T-21, Diksha est resté à la troisième place de la Race to Costa Del Sol, l’Ordre du Mérite du LET. Ce fut une excellente saison jusqu’à présent pour Diksha qui a remporté une victoire et six classements dans le Top 10 avec une performance constante sur tous les fronts. Elle a également décroché un meilleur résultat en carrière dans un tournoi majeur au T-21 de l’AIG Women’s Open.

Quant aux autres Indiennes, Vani Kapoor (70 ans) était T-39 à 1 sous 215, tandis que les autres filles, Amandeep Drall, Tvesa Malik, Ridhima Dilawari et l’amatrice Avani Prashanth avaient raté le cut.

Une dernière journée passionnante a vu la recrue thaïlandaise Trichat Cheenglab décrocher son premier titre LET en tirant un 67 (-5) pour gagner d’un seul coup. Avec sept joueurs à égalité en tête avant le tour final, c’était une affaire serrée.

Lors de la Race to Costa del Sol 2023, les trois premières joueuses sont restées les mêmes avec Céline Boutier en tête, Ana Peláez Trivino en deuxième position et Diksha Dagar en troisième.

Cheenglab s’est classée quatrième avec 1 317,72 points et a accru son avance en tête du classement de la recrue de l’année.

