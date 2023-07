Diksha Dagar termine 26e en Finlande avec la phase finale Under Par

La golfeuse indienne Diksha Dagar, qui est revenue du bord du gouffre pour faire la coupe, a clôturé la semaine au Ladies Open de Pickala Rock Resort avec une 26e égalité.

Dagar (74-68) a tiré un tour final de 1-moins de 71 pour un total de 3-moins de 213. Elle était la meilleure parmi les Indiennes, en tant que seule autre joueuse à avoir fait la coupe – Pranavi Urs (72-71-71 ) a terminé 32e à égalité.

Le troisième Indien à faire la coupe Vani Kapoor (72-72-74) était à égalité au 56e.

Dagar et Pranavi ont réussi deux birdies contre un seul bogey chacun.

Quatre autres, Tvesa Malik, Ridhima Dilawari, Seher Atwal et Amandeep Drall avaient raté le cut.

Pendant ce temps, l’Espagnole Carmen Alonso, qui est sur le Tour depuis 19 saisons, a remporté son premier titre LET. Elle a devancé la Suédoise Johanna Gustavsson pour les honneurs.

Alonso (68) a totalisé 15 sous la normale alors que Gustavsson (70) a été en deçà d’un point.

Le tour final a été retardé de deux heures en raison d’un orage électrique. La tâche d’Alonso s’est aggravée au premier trou lorsque Gustavsson a réussi un oiselet pour porter son avance à deux.

Quelques trous plus tard et c’était comme un match play avec Alonso obtenant un birdie sur le 3e par-3 et Gustavsson concédant un bogey pour un swing à deux coups.

Les deux ont réussi des birdies au huitième, avant qu’Alonso ne fasse un birdie au trou suivant pour prendre la tête pour la première fois. Mais Gustavsson a égalisé avec un birdie le 12.

Dans la dernière ligne droite, Alonso a bogué le 15e pour donner au Suédois un avantage d’un coup en direction de la «vallée de la mort» – l’arrivée serrée bien nommée au Pickala Rock Resort.

Après que la paire ait réussi un birdie le 16, le par-4 brutalement étroit du 17 s’est ensuite avéré être le tournant alors qu’Alonso a réussi un autre birdie seulement pour que Gustavsson fasse un bogey décisif.

Un trou plus tard, et un embrayage de haut en bas a assuré qu’Alonso était enfin une championne du LET avec son adversaire incapable de convertir un long putt de birdie sur le 18e par-4.

« Je suis vraiment vraiment très heureux ! Vous ne savez pas combien. C’est ma 19e année sur le Tour et je n’ai jamais gagné auparavant. Je n’ai pas de mots à dire! », A déclaré Alonso. L’Irlandaise du Nord Olivia Mehaffey et la championne en titre Anne-Charlotte Mora ont grimpé dans le classement le troisième jour pour terminer T3 – la paire a tous deux tiré de superbes 68 (-4) pour terminer la semaine neuf sous la normale.

La Française Anne-Lise Caudal, l’Anglaise Annabel Dimmock, la Finlandaise Linda Osala et l’Autrichienne Christine Wolf se sont retrouvées à un tir à égalité pour la cinquième place.

Avec sa victoire – d’une valeur de 500 points – Alonso grimpe à la neuvième place de la Race to Costa del Sol 2023 et se qualifie pour l’Evian Championship de ce mois-ci. L’Espagnole Ana Peláez Trivino est toujours en tête du classement de l’année avec 1 338,20 points. Aditi Ashok est deuxième et Diksha cinquième.

