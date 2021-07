Dike Hoppe des États-Unis montre qu’ils sont prêts pour des tests plus importants après la promenade de la Gold Cup contre la Martinique

Pour l’équipe nationale masculine des États-Unis, le match de la phase de groupes de la Gold Cup de la CONCACAF jeudi contre la Martinique n’était pas vraiment une question de résultat. La victoire 6-1 compte, bien sûr, mais la vraie valeur pour l’entraîneur-chef Gregg Berhalter était de voir de près de jeunes visages dans un environnement compétitif.

Les prochaines fenêtres de qualification pour la Coupe du monde de trois matchs en septembre, octobre et janvier nécessiteront plus de rotations que lors des cycles précédents. Ainsi, alors que de nombreux postes de premier choix peuvent presque se choisir eux-mêmes, plusieurs joueurs se battent encore pour des rôles significatifs.

« C’est la seule raison pour laquelle nous avons choisi cette liste », a déclaré Berhalter. « Et la raison pour laquelle il était important pour nous de tester ces gars-là avant les qualifications pour la Coupe du monde. »

La Martinique, territoire français de moins de 400 000 habitants, est le type d’adversaire que les États-Unis devraient gérer avec facilité, et il convient de tirer des enseignements dans ce contexte. Par exemple, Daryl Dike était une force dominante à l’avant – il a marqué deux buts et avait l’air d’être le numéro 9 de départ possible – mais c’est exactement ce qu’on aurait dû attendre de lui compte tenu du niveau de l’opposition.

Bien que la performance ne le propulse pas exactement devant Josh Sargent sur le tableau de profondeur, cela le maintient certainement en bonne place dans la conversation. Berhalter l’a dit après la victoire.

« Je ne pense pas qu’il soit approprié maintenant de porter un jugement dans ce match », a déclaré Berhalter. « Je pense qu’il a bien joué, marqué de bons buts et montré pourquoi nous l’évaluons vraiment et nous pensons qu’il est une partie importante de notre équipe. Mais nous ne tirons pas de conclusions hâtives sur qui que ce soit sur la base d’aujourd’hui. »

L’attaquant américain Daryl Dike a inscrit deux des six buts de son équipe contre la Martinique. John Dorton/ISI Photos/Getty Images

La performance la plus importante est peut-être celle du débutant de 20 ans Matthew Hoppe. Après avoir percé à Schalke 04 en Bundesliga cette année, Hoppe était facilement l’un des meilleurs joueurs sur le terrain contre la Martinique. Il a aidé sur le premier but de Dike pour mettre les États-Unis 1-0, et semblait à l’aise de jouer dans un rôle de milieu de terrain offensif, servant parfois de deuxième attaquant.

Hoppe, un nom fréquemment mentionné dans les rumeurs de transfert après la relégation catastrophique de Schalke la saison dernière, est l’un des rares joueurs basés en Europe sur la liste et aurait pu rester en Allemagne pour la pré-saison, mais a estimé qu’il était important de gagner sa première sélection avec les États-Unis.

« Je voulais montrer au pays et au monde ce que je peux faire au niveau international », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi j’ai décidé qu’il valait mieux que je reste avec l’équipe nationale en ce moment. »

Il s’est entraîné avec l’équipe nationale avant son match amical contre la Suisse en mai et a fait une impression positive sur Berhalter. Il a le potentiel de se frayer un chemin dans les qualifications s’il peut s’appuyer sur la performance de jeudi avec d’autres contre de meilleures équipes.

« Ce n’est pas facile d’intégrer toutes ces informations et de performer aussi bien que lui. Il a également fait preuve de qualité », a déclaré Berhalter. « La passe qu’il a eue pour Daryl était une passe de haut niveau. Je pense qu’il a bien fait, et nous gardons également à l’esprit qu’il est en pré-saison et n’a pas joué de match de compétition. Il s’est entraîné à domicile et c’est la sortie que vous obtenez, donc globalement satisfait de sa performance. »

Le onze de départ inexpérimenté des États-Unis ne comprenait que deux joueurs – Cristian Roldan (21 ans) et Walker Zimmerman (16 ans) – avec des plafonds à deux chiffres à leurs noms. Shaq Moore était en quelque sorte le troisième joueur le plus expérimenté de l’équipe, alors qu’il ne faisait que sa sixième apparition pour l’équipe nationale.

L’arrière gauche George Bello, le milieu de terrain Gianluca Busio et l’arrière central James Sands ont tous fait de solides performances. Il n’y avait rien de spectaculaire de la part du trio de jeunes joueurs de la MLS, mais ils étaient tous assez bons pour justifier une inclusion continue et seraient des joueurs intéressants à voir débuter contre le Canada dimanche, ce qui devrait fournir aux États-Unis son test le plus difficile du groupe. étape.

Les États-Unis sont assurés de se qualifier pour les quarts de finale, mais auront besoin d’une victoire pour se qualifier car la meilleure équipe du groupe B. Le Canada a également une fiche de 2-0 et remporterait le groupe avec un match nul en raison d’avoir marqué un but de plus que son sud. voisin. La victoire sur le Canada pourrait être cruciale, car si l’équipe de Berhalter ne gagne pas, elle termine deuxième du groupe. Cela les placerait probablement dans la même moitié du tableau que le Mexique, ce qui signifie qu’ils se rencontreraient en demi-finale plutôt qu’en finale.