Les joueurs lillois célèbrent un but lors de leur victoire 2-0 en Ligue 1 contre Dijon. SEBASTIEN BOZON / AFP via Getty Image

L’international de l’USMNT Timothy Weah a marqué alors que Lille étendait provisoirement son avance en Ligue 1 à trois points avec une solide victoire 2-0 contre Dijon mercredi.

Yusuf Yazici et Weah ont marqué de chaque côté de l’intervalle pour mettre Lille à 32 points en 15 matchs avant que Lyon, deuxième, ne vienne affronter Brest et le Paris Saint-Germain, troisième, qui est un point de plus, divertir Lorient plus tard mercredi.

Le résultat a quitté Dijon, qui n’a remporté qu’un seul match cette saison, sur neuf points, quatre sur la sécurité.

Lille a pris les devants à la 19e minute lorsque Yazici a trouvé le fond du filet avec un tir bas de la passe de Zeki Celik.

Ils ont failli doubler le score avant la pause, seulement pour Jonathan Ikone de rater la cible avec une tentative de lob.

Dijon menaçait rarement, mais Jose Fonte de Lille a presque battu son gardien Mike Maignan avec une mauvaise passe arrière à l’heure, gardant les visiteurs sur leurs gardes jusqu’à ce que Weah termine avec une demi-volée trois minutes après le temps d’arrêt.

Ailleurs, Montpellier, cinquième, qui compte 26 points, a perdu 2-0 à domicile face à Metz.