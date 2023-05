Diipa Büller-Khosla sur les critiques des influenceurs à Cannes 2023 : « Ils jouent un grand rôle dans la promotion des films »

Le Festival de Cannes 2023 était différent pour plusieurs raisons. Pour les Indiens, il y avait un intérêt accru car un certain nombre de visages indiens ont fait leurs débuts au prestigieux festival du film, allant des acteurs Anushka Sharma et Sara Ali Khan aux créateurs de contenu comme Dolly Singh. L’un des visages desi à Cannes cette année était l’influenceuse indienne Diipa Büller-Khosla, basée à Amsterdam, qui y représentait sa marque indē sauvage. Dans un chat exclusif avec DNA, Diipa revient sur son expérience à Cannes.

Comment s’est passée l’expérience à Cannes, notamment sur le tapis rouge ?

C’est un moment où les rêves deviennent réalité ! L’expérience à Cannes, en particulier sur le tapis rouge, a été vraiment inoubliable. Marcher sur le tapis rouge lors d’un événement aussi prestigieux est une expérience exaltante à nulle autre pareille. L’atmosphère bourdonne d’excitation, d’anticipation et de glamour; c’est surréaliste.

Dans quelle mesure étiez-vous nerveux ou confiant quant à votre présence là-bas ?



Naturellement, il y a toujours un mélange de nervosité et d’excitation lorsqu’on assiste à un événement de cette ampleur. En tant que représentant des talents sud-asiatiques, je me suis senti responsable de représenter les talents indiens auprès du public mondial à Cannes. Cependant, il y avait aussi un fort sentiment de confiance dans le travail que j’ai fait et les histoires dont j’ai fait partie. Avec indē wild accueillant de puissantes femmes brunes sur le tapis rouge, il y avait une opportunité d’embrasser l’expérience et un désir d’avoir un impact significatif.

Vous avez accueilli des talents sud-asiatiques à Cannes. Quelle était la pensée derrière cela?



L’idée d’accueillir des talents sud-asiatiques à Cannes est née de mon désir de mettre en lumière l’incroyable vivier de talents qui existe en Inde. En accueillant des femmes sud-asiatiques puissantes à Cannes, nous visons à briser les barrières et à combler les écarts. Ce fut l’occasion de favoriser les collaborations et de mettre en avant la diversité culturelle cannoise. Ce fut un moment merveilleux pour célébrer et promouvoir l’excellence et la créativité indiennes sur la scène internationale.





Beaucoup ont critiqué la présence d’influenceurs à Cannes cette année, affirmant qu’il s’agissait avant tout d’un festival de cinéma. Vos pensées là-dessus?



Bien que Cannes soit principalement connue comme un festival du film, elle a également évolué au fil des ans pour s’adapter au paysage changeant des médias et du divertissement. Les influenceurs, avec leur capacité à se connecter avec un large public et à façonner les tendances, sont devenus une partie intégrante de l’industrie. Ils jouent un rôle important dans la promotion et le soutien des films, des marques et des mouvements culturels. Le pouvoir et l’impact exercés par les influenceurs à l’ère numérique d’aujourd’hui sont vraiment indéniables.

La présence d’autant d’Indiens à Cannes cette année, est-ce bon pour la diversité et la marque indienne ?



Je suis tellement heureux qu’indē wild puisse jouer un rôle dans l’augmentation de la diversité indienne à Cannes 2023. indē wild a toujours défendu les traditions indiennes et l’inclusivité ; nous sommes fiers en tant que marque d’avoir pu trouver à Cannes le juste reflet de nos valeurs. Avoir une forte présence à Cannes offre une opportunité de réseauter, de collaborer et de s’engager avec la communauté cinématographique mondiale. Cela ouvre les portes à de nombreux professionnels de l’industrie cinématographique pour se connecter avec des personnes partageant les mêmes idées. Il présente une opportunité non seulement de promouvoir la marque India sur une plate-forme internationale, mais également de remettre en question les stéréotypes et les idées préconçues sur notre cinéma et notre culture.