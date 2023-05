Dignité niée alors que plus de 3 000 écoles en Afrique du Sud utilisent encore des toilettes à fosse

GA-MASHASHANE, Afrique du Sud (AP) – Dans un lycée du nord rural de l’Afrique du Sud, plus de 300 élèves et leurs enseignants partagent trois toilettes, et ce chiffre terriblement déséquilibré n’est pas le pire problème.

Les trois toilettes sont des latrines à fosse, en fait des trous de 10 pieds de profondeur dans le sol que les élèves alignent pendant une pause déjeuner pour les utiliser.

Les toilettes à fosse de l’école secondaire de Seipone dans le village de Ga-Mashashane au moins sont recouvertes de sièges de toilette blancs et entourées de structures en briques. Certaines des toilettes à fosse encore utilisées dans plus de 3 300 écoles situées dans des zones pauvres, principalement rurales d’Afrique du Sud, ne le sont pas.

C’est une situation honteuse pour un pays considéré comme le plus développé d’Afrique, et un indicateur de ses profonds problèmes de pauvreté et d’inégalité, disent les groupes de défense des droits de l’homme qui poussent le gouvernement sud-africain à supprimer pour toujours les installations de qualité inférieure dans les écoles.

Insalubres, les latrines présentent aussi un danger beaucoup plus direct.

Le spectacle qui a accueilli James Komape un jour de janvier 2014 dans le village voisin de Chebeng est horrible à tous points de vue.

Il avait reçu un appel téléphonique lui demandant de se précipiter à l’école maternelle de son fils de 5 ans. Le petit garçon, Michael, a été retrouvé mort, noyé au fond d’une latrine à fosse. Le corps de Michael n’avait même pas été retiré de la mare d’eau mélangée à des matières fécales et à de l’urine au fond de la fosse dans laquelle il est tombé lorsque son père est arrivé.

« Ce qui m’a beaucoup blessé dans l’incident de Michael, c’est que les gens qui étaient là ont vu qu’il était tombé dans les toilettes, mais ils ne l’ont pas enlevé », a déclaré James Komape. « Ils ont dit qu’ils attendaient que les autorités responsables viennent l’enlever. Je leur ai dit que s’ils l’avaient retiré rapidement, il aurait peut-être pu survivre.

C’était la première semaine de Michael Komape dans une nouvelle école et sa terrible mort a exaspéré de nombreux Sud-Africains. Sa famille a poursuivi le département de l’éducation de la province du Limpopo en justice et a obtenu gain de cause en demandant des dommages-intérêts. Plus tard, des ordonnances judiciaires ont contraint le gouvernement sud-africain à régler de toute urgence le problème des toilettes à fosse dans les écoles.

Mais la tragédie de Michael Komape n’a pas été unique. D’autres jeunes enfants se sont également noyés dans des latrines à fosse au cours de la décennie qui s’est écoulée depuis, une fille pas plus tard que le mois dernier, un autre garçon en mars. Il n’y a pas de chiffres fiables pour dire combien d’enfants ont perdu la vie dans des toilettes sèches.

Les latrines, qui ont une sortie qui sert à les vidanger périodiquement, sont moins chères et plus pratiques pour les écoles les plus pauvres car elles ne dépendent pas d’un approvisionnement constant en eau courante.

À l’école maternelle et à la crèche de Jupiter dans la même province du Limpopo où Michael est décédé, des enfants de 3 ans utilisent encore des toilettes à fosse qui n’ont pas de siège approprié mais plutôt un trou creusé dans une dalle de béton qui s’ouvre sur la fosse en dessous.

« Ce ne sont pas bons à cause des accidents possibles d’enfants tombant dans les toilettes », a déclaré la directrice de l’école, Florina Ledwaba. « Nous devons les suivre (les enfants) à chaque fois. Et s’ils partent sans que vous les voyiez ? Ils ne sont pas du tout en sécurité. »

Le groupe de défense des droits humains Equal Education a inspecté les toilettes à fosse dans les écoles sud-africaines. Tiny Lebelo, un organisateur du groupe, exprime sa frustration face à un problème qui devrait être une priorité absolue pour le gouvernement – la sécurité des enfants dans leurs écoles – et qui n’a toujours pas été résolu.

Le gouvernement sud-africain a promis de remplacer toutes les toilettes à fosse dans les écoles du pays d’ici le 31 mars de cette année. Cela ne s’est pas produit. La ministre de l’Éducation de base, Angie Motshekga, a déclaré que 3 398 écoles utilisent encore des latrines à fosse et que la date limite pour les éradiquer a été reportée à 2025.

Lebelo a déclaré que « cela parle de la façon dont nous percevons les gens dans les zones rurales ».

« Ce que nous disons d’eux, c’est qu’ils ne méritent pas de dignité, c’est pourquoi nous n’allons pas vous fournir des toilettes de base. Nous n’allons pas vous le donner parce que vous l’utilisez déjà (toilettes à fosse) », a-t-elle déclaré. « Alors, qu’est-ce qu’une autre année, ou deux ans, ou 10, ou des décennies ? Nous leur disons que vous n’êtes pas digne de dignité.

Section27 est un autre groupe de défense des droits de l’homme qui fait pression pour que les toilettes à fosse soient éradiquées pour des «installations sanitaires sûres et décentes». Section27 a soutenu la famille de Michael Komape dans leur action en justice contre les départements de l’éducation locale et nationale et ils ont réussi à obtenir une décision de justice selon laquelle les autorités doivent fournir des informations actualisées tous les six mois sur les écoles de la province du Limpopo utilisant des toilettes sèches et les plans pour les remplacer.

Section27 a appelé son système de suivi du travail du gouvernement The Michael Komape Sanitation Progress Monitor et il est en mesure d’utiliser les informations pour tenir le département de l’éducation responsable.

Le département a fait des progrès en réduisant les écoles utilisant des toilettes à fosse dans le Limpopo de 363 en 2021 à 210 écoles maintenant. Mais James Komape a déclaré que le gouvernement n’avait pas tenu sa part d’un accord pour supprimer les toilettes à fosse et que « de nombreux enfants sont toujours en danger ».

À l’école secondaire de Seipone, les toilettes à fosse sont officiellement appelées toilettes à ventilation améliorée et connues sous le nom de «toilettes VIP». Ils sont tout sauf ça. Il y a aussi de la colère et maintenant de la réticence de la part des étudiants.

« Notre santé compte aussi, (nous) ne pouvons pas utiliser des toilettes comme celles-ci », a déclaré Tebogo Makgoka, un représentant étudiant de 17 ans.

