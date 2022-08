Digital Diagnostics gagne 75 millions de dollars pour faire progresser la technologie de diagnostic basée sur l’IA

Société de diagnostic basée sur l’IA Digital Diagnostics a annoncé mardi avoir levé 75 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série B dirigé par KKR.

Parmi les autres participants à l’augmentation figurent Cedar Pine, Kinderhook, 8VC, Optum Ventures, OSF Ventures, Gundersen Health System, Edward-Elmhurst Health Venture Capital et l’Université de l’Iowa.

L’entreprise, anciennement connue sous le nom de IDx, a déclaré que la série B porte son financement total à plus de 130 millions de dollars. Digital Diagnostics a récolté 33 millions de dollars en financement de série A en 2018.

CE QU’IL FAIT

La société a fait ses débuts dans les soins oculaires soutenus par l’IA avec son système IDx-DR utilisé pour détecter la rétinopathie diabétique, ce qui peut entraîner une perte de vision et la cécité chez les personnes atteintes de diabète. Le produit IDx-DR a reçu l’autorisation De Novo de la FDA en 2018.

Deux ans plus tard, Digital Diagnostics a annoncé avoir a acquis 3Derm Systems, une société spécialisée dans la fourniture de télémédecine pour la dermatologie. Digital Diagnostics propose désormais deux outils axés sur la dermatologie : DermTriage, qui aide les prestataires à capturer et envoyer des images de la peau à des dermatologues à distance, et DermSpot, qui utilise l’IA pour détecter certains types de cancer de la peau. Le deuxième produit est à usage expérimental uniquement et n’a pas encore été autorisé par la FDA.

Digital Diagnostics utilisera les liquidités de la série B pour faire avancer sa feuille de route de produits, étendre la distribution et investir dans les ventes et le marketing.

“La plate-forme technologique d’IA de Digital Diagnostics ouvre la voie en tant que norme de soins dans le secteur de la santé. Nous nous concentrons sur la rencontre des patients là où ils souhaitent faire l’expérience des soins de santé – des groupes de soins primaires et de soins basés sur la valeur aux points de vente au détail », a déclaré le cofondateur, président et directeur de l’exploitation de la société, Seth Rainford, dans un communiqué.

“Ce nouvel investissement contribuera à stimuler la prochaine étape de croissance de l’entreprise alors que nous doublons notre pipeline de produits d’IA, permettant une évolutivité commerciale pour la conception et le développement de l’IA de la bonne manière.”

APERÇU DU MARCHÉ

Google a également exploré l’utilisation de l’IA pour les diagnostics. Le géant de la technologie développe son propre produit pour détecter la rétinopathie diabétique appelé Évaluation automatisée des maladies rétiniennes, ou ARDA. Lors d’une mise à jour de mars sur ses outils de soins de santé, Google a déclaré qu’il poursuivrait ses recherches sur l’ARDA, en se concentrant désormais sur la possibilité de détecter des troubles par des photos de l’extérieur de l’œil.

Google est également travaillant sur une application appelée DermAssist visant à aider les utilisateurs à identifier les affections cutanées.