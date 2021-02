Digidog, un chien robotique utilisé par la police, suscite des préoccupations en matière de confidentialité

Deux hommes étaient retenus en otage dans un appartement du Bronx. Ils avaient été menacés sous la menace d’une arme, ligotés et torturés pendant des heures par deux autres hommes qui se faisaient passer pour des plombiers pour pénétrer à l’intérieur, a indiqué la police. L’une des victimes a réussi à s’échapper et a appelé la police, qui s’est présentée tôt mardi matin à l’appartement de la 227e rue Est, ne sachant pas si les hommes armés étaient toujours à l’intérieur. La police a décidé qu’il était temps de déployer Digidog, un chien robotique de 70 livres avec une démarche oblique, des caméras et des lumières fixées à son cadre, et un système de communication bidirectionnel qui permet à l’officier de le manœuvrer à distance pour voir et entendre ce qui se passe. . La police dit le robot peut voir dans l’obscurité et évaluer dans quelle mesure il est sécuritaire pour les agents de pénétrer dans un appartement ou un immeuble où il peut y avoir une menace.

Dans le cas de l’invasion de domicile dans le Bronx, la police a déclaré que Digidog avait aidé les agents à déterminer qu’il n’y avait personne à l’intérieur. La police a déclaré qu’elle cherchait toujours les deux hommes, qui ont volé un téléphone portable et 2 000 dollars en espèces et ont utilisé un fer chaud pour brûler l’une des victimes. « Le NYPD utilise des robots depuis les années 1970 pour sauver des vies dans des situations d’otages et des incidents de matières dangereuses », a déclaré le ministère sur Twitter. «Ce modèle de robot est en cours de test pour évaluer ses capacités par rapport à d’autres modèles utilisés par notre unité de services d’urgence et notre escouade anti-bombe.» Mais le robot a des sceptiques. La représentante Alexandria Ocasio-Cortez, démocrate, a décrit Digidog sur Twitter en tant que drone de «surveillance robotique au sol». «Veuillez vous demander: à quand remonte la dernière fois que vous avez vu une technologie de classe mondiale de nouvelle génération pour l’éducation, les soins de santé, le logement, etc., une priorité constante pour les communautés mal desservies comme celle-ci?» elle dit sur Twitter, lien vers un Histoire du New York Post sur Digidog. Le conseil municipal a adopté la loi sur la surveillance publique de la technologie de surveillance en juin dernier au milieu des efforts de refonte des forces de police, dont beaucoup ont été déclenchés par des manifestations de Black Lives Matter.

La loi oblige le département de police à être plus transparent sur ses outils de surveillance et de technologie, y compris Digidog, ce qui, selon les libertaires civils, faisait défaut. Jay Stanley, analyste politique principal de l’American Civil Liberties Union, a déclaré que le fait d’autoriser un robot à effectuer un travail policier pourrait avoir des implications sur les préjugés, la surveillance mobile, le piratage et la confidentialité. On craint également que le robot puisse être associé à une autre technologie et être armé. «Nous voyons beaucoup de services de police adopter de nouvelles technologies puissantes de surveillance et d’autres technologies sans dire, encore moins demander, les communautés qu’ils servent», a-t-il déclaré. «L’ouverture et la transparence sont donc essentielles.» Le département de police de New York n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur les préoccupations en matière de liberté civile. Un appareil mobile qui peut recueillir des renseignements sur une situation instable à distance a «un énorme potentiel» pour limiter les blessures et les décès, a déclaré Keith Taylor, ancien sergent de l’équipe SWAT au département de police qui enseigne au John Jay College of Criminal Justice. «Il est important de remettre en question l’autorité de la police, mais cela semble assez simple», a-t-il déclaré. «Il est conçu pour aider les forces de l’ordre à obtenir les informations dont elles ont besoin sans avoir à subir une fusillade mortelle, par exemple.» Le service de police de New York est parmi les trois du pays à posséder le chien mécanique, construit par Boston Dynamics, la société de technologie connue pour les vidéos de ses robots. dansant et sauter avec une fluidité étrange et humaine.

La société, qui appelle le chien robot Spot, a commencé à le vendre en juin dernier. La plupart des acheteurs étaient des entreprises de services publics et d’énergie, ainsi que des fabricants et des entreprises de construction, qui l’utilisent pour pénétrer dans des espaces trop dangereux pour les humains, a déclaré Michael Perry, vice-président du développement commercial de l’entreprise. Le robot a été utilisé pour inspecter des sites contenant des matières dangereuses. Au début de la pandémie, il a été utilisé par les agents de santé pour communiquer avec des patients potentiellement malades sur les sites de triage des hôpitaux, a déclaré M. Perry. La plupart des entreprises renomment le robot après l’avoir acheté, en lui donnant des noms comme Bolt et Mac and Cheese, a-t-il déclaré. La police de l’État du Massachusetts et le département de police d’Honolulu l’utilisent également. D’autres services de police ont appelé l’entreprise pour en savoir plus sur le robot, qui a un prix de départ d’environ 74 000 $ et peut coûter plus cher avec des fonctionnalités supplémentaires, a déclaré M. Perry. Le chien robotique, qui a une autonomie de 90 minutes et marche à une vitesse de trois miles par heure, n’a pas été conçu pour servir d’outil secret de surveillance de masse, a déclaré M. Perry. «C’est bruyant et des lumières clignotantes», dit-il. «Ce n’est pas quelque chose de discret.» L’utilisation de robots qui peuvent être déployés dans des situations dangereuses pour garder les policiers hors de danger pourrait devenir la norme. À Dallas en 2016, la police a mis fin à une impasse avec un homme armé recherché dans le meurtre de cinq policiers en le faisant exploser à l’aide d’un robot.