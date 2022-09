Diggs marque 3 touchés pour Bills dans la déroute 41-7 des Titans

ORCHARD PARK, NY (AP) – Josh Allen a lancé quatre passes de touché, dont trois à Stefon Diggs, et les Bills de Buffalo ont dépassé Derrick Henry et les Titans du Tennessee 41-7 lors de leur match d’ouverture à domicile lundi soir.

Les Bills ont suivi une déroute 31-10 en ouverture de saison du champion du Super Bowl, les Rams de Los Angeles, en étranglant un adversaire qui a été leur ennemi juré au cours de chacune des deux dernières saisons. L’arrière Reggie Gilliam et le secondeur Matt Milano, avec un retour d’interception de 43 vergesa également marqué des touchés pour Buffalo.

Allen a dépassé 300 verges en passant pour la 15e fois de sa carrière, complétant 26 des 38 tentatives pour 317 verges, et a raté tout le quatrième quart. Diggs a réussi 12 attrapés pour 148 verges. Il a dépassé les 100 verges à chacun de ses deux premiers matchs, un exploit accompli auparavant pour les Bills uniquement par le Hall of Famer Andre Reed.

Les Bills ont dépassé les 30 points deux fois après l’avoir fait neuf fois l’an dernier. Et leur défense a limité le Tennessee à 182 verges d’attaque et 12 premiers essais, tout en enregistrant deux sacs et en forçant quatre revirements.

Les Titans, après une défaite de 21-20 contre les Giants de New York, ont ouvert 0-2 pour la première fois depuis 2012.

Les doubles champions en titre de l’AFC Sud sont confrontés à de nombreuses questions sur une défense qui a cédé 313 verges par la passe une semaine après avoir accordé 238 verges au sol. Pendant ce temps, Henry et leur attaque continuent de bafouiller.

Le double champion de la course a été limité à 25 verges en 13 courses tout en marquant sur un plongeon de 2 verges.

Les blessures ont touché les deux équipes, la plus grave impliquant le demi de coin des Bills Dane Jackson, qui s’est blessé au cou lors d’une collision troublante avec un coéquipier et a été transporté à l’hôpital pour évaluation. Les Bills ont déclaré que Jackson avait un mouvement complet dans ses membres.

Sinon, le double champion en titre de l’AFC Est, Bills, a continué de faire sensation lors de sa deuxième apparition consécutive aux heures de grande écoute, tout en atténuant les frustrations du passé, notamment une défaite 42-16 contre le Tennessee en 2020.

Toujours piqués par les souvenirs d’Allen bourré sans gain au quatrième essai près de la ligne de but dans les dernières secondes de la défaite 34-31 de la saison dernière au cours de laquelle Buffalo a gaspillé une avance de sept points au quatrième quart, les Bills ont marqué lors de leur ouverture. conduire et n’a jamais regardé en arrière.

Jusqu’à 10-7, Allen et Diggs ont pris le relais en se connectant pour deux touchés couvrant la mi-temps. Feignant à gauche, Allen a trouvé Diggs dans une ouverture pour un touché de 4 verges avec une minute à jouer au deuxième quart.

Allen et Diggs ont ensuite ouvert le jeu en se connectant sur un Touché de 46 verges sur la première possession de Buffalo de la seconde mi-temps. Compte tenu du temps dans la poche, Allen a lancé une passe parfaitement placée à Diggs, qui a tendu la main pour attraper le ballon avant de tomber la tête la première dans la zone des buts.

Les roues sont tombées pour les Titans, qui ont été surclassés 24-0 au troisième quart. La recrue du Tennessee, Kyle Philips, a raté un botté de dégagement pour une deuxième semaine consécutive, et Ryan Tannehill a lancé des interceptions sur des possessions consécutives.

Tannehill a terminé 11 sur 20 pour 117 verges et a été mis au banc après l’interception de Milan avec 3:49 à faire au troisième quart. La recrue Malik Willis a pris le relais, et si Tannehill continue de lutter, les fans du Tennessee voudront voir plus de jeunes remplaçants.

SE SOUVENIR DES VICTIMES DE TIR

L’ailier défensif du Bills Hall of Fame, Bruce Smith, a demandé aux fans une minute de silence avant le match pour honorer la mémoire de 10 personnes tuées dans une fusillade dans un supermarché de Buffalo en mai.

« Nous sommes unis avec les victimes et les familles des victimes », a déclaré Smith.

« Personne ne peut effacer sa douleur et sa souffrance. Mais Buffalo, vos actes d’amour et de gentillesse ne seront jamais oubliés », a-t-il ajouté. « Les médias nationaux, les militants nationaux sont tous partis. Mais nous sommes ici en ce moment. C’est à nous d’aimer ces familles. Être avec eux.

BLESSURES

Titans: LT Taylor Lewan n’est pas revenu après s’être blessé au genou droit au premier quart. … RB Trenton Cannon n’est pas revenu après s’être blessé au genou droit lors du coup d’envoi d’ouverture. … LB Ola Adeniyi s’est blessé au poignet. … LB Bud Dupree s’est blessé à la hanche. … Les Titans ont élevé le receveur Josh Gordon de leur équipe d’entraînement environ trois semaines après avoir signé avec l’équipe.

Factures : S Micah Hyde s’est blessé au cou. … Milano n’est pas revenu à cause de ce qu’on a appelé un dard. … Le DT Jordan Phillips s’est blessé aux ischio-jambiers. … Le n ° 2 WR Gabe Davis était inactif après s’être blessé à la cheville à l’entraînement samedi. … Les DT Brandin Bryant et CJ Brewer ont été élevés de l’équipe d’entraînement pour remplacer le partant blessé Ed Oliver (cheville) et le remplaçant Tim Settle (mollet).

SUIVANT

Titans: accueillez les Las Vegas Raiders dimanche.

Factures : Aux Dolphins de Miami dimanche.

___

John Wawrow, Associated Press