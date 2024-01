Digest culturel : ne manquez pas ces événements en Europe cette semaine

Des salles remplies de plumes, un défilé de batteurs habillés en chefs et « The Zone of Interest » de Jonathan Glazer. Que faire et voir en Europe cette semaine.

Bienvenue pour une autre semaine de faits saillants culturels. Comme saison des récompenses s’accélère, les nouveaux films et émissions de télévision ne manquent certainement pas, tandis que les festivals et foires d’hiver comme Semaine du Design à Paris donnent vie au long bâillement de janvier.

Et pendant que vous mettez à jour votre calendrier, nous avons également dressé une liste de certains des meilleurs festivals de musique européens à venir à espérer.

Ne dites pas que nous ne vous gâtons pas.

Expositions et foires

‘À l’intérieur d’autres espaces. Environnements de femmes artistes 1956 – 1976’, Munich, Allemagne

Le grand art est transformateur et transporteur, nous guidant à travers différentes perspectives et dimensions de la vie. Une nouvelle exposition à la Haus der Kunst espère amener les visiteurs dans une version plus intense de cette expérience, en les immergeant dans diverses salles présentant des installations sensorielles, chacune réalisée par 11 artistes féminines différentes. Ces artistes incluent Judy Chicago, Lygia Clark, Laura Grisi, Aleksandra Kasuba et Lea Lublin. Des défenseurs de l’environnement et des historiens de l’art ont également contribué à la conservation des espaces ; des teintes bleues vives, des sols tapissés de plumes et une « Womb Room » au crochet ne sont que quelques exemples de la façon dont le paysage engloutit vos sens, tout en nous rappelant l’importance des artistes féminines dans l’espace artistique immersif. Ouvert jusqu’au 10 mars.

Andy Warhol : « Au-delà de la marque », Londres, Royaume-Uni

L’icône du pop art Andy Warhol est célébrée à la Halcyon Gallery de Londres, avec une nouvelle exposition présentant 10 toiles de ses œuvres les plus célèbres, dont les boîtes de soupe Campbell’s, la reine Elizabeth II et Marilyn Monroe. Il examine également les publicités moins connues de Warhol pour les voitures Chanel No.5 et Volkswagen, donnant un aperçu fascinant du portfolio de l’artiste. Jusqu’au 24 mars.

« La couleur c’est la vie », Paris, France

Amateurs de street art, entrez dans cette exposition personnelle gratuite du graffeur Bows, à la Galerie Amarrage. Organisé par la Graffart Association, il présente l’expertise de Bows en matière de lettrage abstrait et d’impression 3D utilisant des couleurs et des techniques mixtes. Né en banlieue parisienne, Bows faisait autrefois partie du groupe de graffeurs connu sous le nom de « Bomb Junkiz » et du collectif Anthropoworks. En 2021, il arrive deuxième au concours Grafitti & Street Art organisé par Graffart.

Foire d’art de Londres

Se déroulant au Business Design Center jusqu’au 21 janvier, La foire d’art de Londres est le meilleur endroit pour voir certains des meilleurs arts modernes et conceptuels. Des figurines en bronze hyperréalistes coûtant plus de 29 000 € à un mur de 330 figurines Lego en plastique, il y en a vraiment pour tous les goûts, avec pour thème l’amour et la vie queer.

Fêtes et événements

La Tamborrada – Saint-Sébastien, Espagne

Chaque mois de janvier, les rues silencieuses de Saint-Sébastien sont réveillées par les grondements rythmiques des percussions qui s’épanouissent avec les fanfares dans un défilé spectaculaire d’expression musicale et d’hommage au patrimoine. Les participants se rassemblent sur la place Konstituzio dans le vieux quartier, les tambours habillés comme des soldats et des chefs, dans une tradition qui remonterait à 1850, lorsque les habitants reçurent des tonneaux à utiliser comme tambours en souvenir de l’époque où les soldats de Napoléon défilaient dans les mêmes rues. . L’événement a lieu le 20 janvier.

Nuits de la Lecture – Paris, France

Ajoutez ceci à vos favoris : La France célèbre tout ce qui concerne le livre à travers une série de soirées de lecture à Paris. Bibliothèques, écoles, musées, librairies et divers autres lieux y participent en organisant des lectures de poésie, des ateliers d’écriture, etc. Actuellement dans sa 8e édition, l’initiative vise à rassembler les rats de bibliothèque et à encourager les autres à lire davantage ; célébrant le pouvoir sociétal de la littérature et sa capacité à nous éclairer et à nous connecter tous. Jusqu’au 21 janvier.

Films

La zone d’intérêt

Notre critique de cinéma David Mouriquand l’a qualifié de “film profondément dérangeant et audacieux qui vous laissera secoué” et “ne ressemble à aucun de ceux que vous verrez cette année”.

La zone d’intérêt, l’adaptation libre de Jonathan Glazer du roman de Martin Amis de 2014 et premier film en une décennie, a été salué par la critique après sa tournée sur le circuit des festivals 2023. Il suit le commandant du camp d’Auschwitz Rudolf Höss (Christian Friedel) et son épouse Hedwig (Sandra Hüller) alors qu’ils tentent de construire une vie de rêve pour leur famille à côté du camp de concentration d’Auschwitz.

Lisez notre critique complète ici et notre entretien avec la star du film Sandra Hüller.

Méchantes filles

Soyez perdant, nous allons voir Méchantes filles.

Disponible dès maintenant dans toute l’Europe, ce reboot du film culte de Tina Fey sur le lycée de 2004 (qui est d’une manière ou d’une autre vingt ans !) est basé sur la comédie musicale dérivée à succès de Broadway et présente un casting actualisé de « Plastics » vêtus de rose, avec Reneé Rapp reprenant son rôle sur scène de la reine méchante Regina George (qui est en fait un héros de la génération Z), prêt à corrompre le débutant naïf Cady Heron (Angourie Rice) et à laisser des numéros musicaux accrocheurs coincés dans nos têtes pour l’éternité. Quoi qu’il en soit, ça va être récupéré.

Séries TV

True Detective : Pays de la nuit

Il y a un froid dans l’air alors que “True Detective” revient pour une quatrième saison – cette fois dans un climat plus froid. Avec Jodie Foster dans le rôle de la détective pragmatique Elizabeth Danvers, qui s’associe à la policière de l’État d’Iñupiat Evangeline Navarro (Kali Reis), les deux doivent enquêter sur la disparition de scientifiques d’un centre de recherche dans l’Alaska désolé. La sensation dépouillé, glaciale et isolée de cette dernière série en fait la plus impressionnante à ce jour, avec une sensation farfelue de “Fargo” et un recentrage bienvenu par rapport aux stéréotypes de détectives centrés sur les hommes et résistants à la chaleur sur lesquels s’appuyaient les intrigues précédentes. En streaming maintenant sur HBO Max ou Sky Go.

Musique

Journée verte : « Sauveurs »

Groupe de punk-pop américain Jour vert sont de retour avec leur 14e album studio, « Saviors », qui est un disque du genre « rire de la douleur, pleurer dans le bonheur », selon un communiqué publié par le groupe en octobre de l’année dernière. Ils ont ensuite détaillé certains des thèmes de l’album, notamment : “Maladie, guerre, inégalités, influenceurs, retraites de yoga, alt right, applications de rencontres, masques, SANTÉ MENTALE, changement climatique, oligarques, division des médias sociaux, herbe gratuite, fentanyl”. , fragilité.”

Donc en gros, préparez-vous.

Il s’agit du premier album du groupe depuis « Green Day Father of All Motherfuckers » de 2020 et précède une prochaine tournée américaine qui mettra en vedette des groupes de soutien tels que The Smashing Pumpkins et Rancid.