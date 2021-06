Digby le chien aide à sauver une femme britannique essayant de se suicider sur un pont d’autoroute

Chaque jour, nous rencontrons des histoires qui prouvent que les chiens sont en effet le meilleur ami de l’homme. Un de ces incidents a eu lieu en Angleterre où un chien est salué comme un héros après avoir aidé à sauver la vie d’une femme suicidaire. Digby, un labradoodle australien, est un chien de désamorçage avec Devon et Somerset Fire and Rescue Service, qui aide les secouristes traumatisés pendant leurs séances de thérapie. Mais mardi 15 juin, Digby est venu en aide à une jeune femme qui tentait de mettre fin à ses jours sur un pont au-dessus de l’autoroute M5, dans le Devon près d’Exeter, en Angleterre. L’incident a eu lieu à 11 heures BST lorsque les services d’urgence ont répondu à un appel de détresse concernant l’aide sociale pour une femme suicidaire, rapporte BBC.

Détaillant l’histoire héroïque sur Twitter le lendemain, les pompiers ont partagé la photo de Digby avec un fil racontant l’histoire incroyable. Les pompiers ont déclaré qu’ils étaient présents sur l’incident dans le cadre d’une intervention multi-agences, mais la situation devenait de plus en plus préoccupante malgré les négociateurs de la police qui avaient parlé à la femme.

C’est Digby. Aujourd’hui, il a fait quelque chose d’incroyable et a aidé à sauver une jeune femme qui envisageait de se suicider sur un pont au-dessus de la M5 près d’Exeter (fil👇) pic.twitter.com/eMnIG0Dve7– Service d’incendie et de sauvetage du Devon et du Somerset (@DSFireUpdates) 15 juin 2021

Au milieu de la situation alarmante, l’un des pompiers a pensé à amener Digby pour aider à calmer la situation et à leur grande surprise, cela a fonctionné. Dès que Digby est arrivé sur les lieux, la femme a tourné la tête pour regarder et a souri et la conversation s’est dirigée vers Digby et son rôle au service d’incendie qu’il a rejoint en 2018. On a demandé à la femme si elle aimerait rencontrer Digby une fois. elle revient des grilles et elle l’a fait. La jeune femme s’est déplacée vers une position sûre et la police a déclaré qu’elle avait été remise en sécurité vers 15 heures BST et que la route avait été ouverte. Les pompiers la femme la mieux dans son rétablissement.

La femme a été référée aux soins de professionnels de la santé mentale, rapporte le média. Dès que l’histoire a été partagée en ligne, Digby a été comblé d’amour et appelé un « héros ».

Digby est un chiot incroyable ! C’est exactement pourquoi ils amènent les chiens dans les hôpitaux quand les gens sont malades et surtout dans le service de psychiatrie ! Parce qu’ils ont toujours la capacité de vous faire vous sentir mieux ! De plus, caresser les animaux vous calme automatiquement ! — Amanda zwart (@amanda_zwart) 16 juin 2021

Wow quel chien incroyable et tweet inspirant, Digby ressemble à notre chien de soutien au bien-être Darcy qui fait partie de notre équipe de bien-être dans la police du Devon et de Cornwall, ils sont vraiment incroyables, n’est-ce pas ☺️— Natasha Ann (@NatashaeoH) 15 juin 2021

Cette nouvelle peut être déclenchante. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez besoin d’aide, appelez l’une de ces lignes d’assistance : Aasra (Mumbai) 022-27546669, Sneha (Chennai) 044-24640050, Sumaitri (Delhi) 011-23389090, Cooj (Goa) 0832-2252525, Jeevan (Jamshedpur ) 065-76453841, Pratheeksha (Kochi) 048-42448830, Maithri (Kochi) 0484-2540530, Roshni (Hyderabad) 040-66202000, Lifeline 033-64643267 (Kolkata).

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici