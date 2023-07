Diffusions en direct de la Premier League Summer Series: comment regarder chaque match de n’importe où dans le monde

Vous voulez trouver toutes les diffusions en direct de la Premier League Summer Series ? Vous êtes au bon endroit.

Les droits télévisés de la Premier League Summer Series au Royaume-Uni sont détenus exclusivement par Sports du cielle diffuseur diffusant les neuf matchs du tournoi amical de pré-saison.

Du dimanche 23 juillet au dimanche 30 juillet, chaque équipe de la Premier League Summer Series disputera trois matches et n’affrontera pas la même opposition plus d’une fois.

Chelsea, Newcastle United, Brighton & Hove Albion, Fulham, Brentford et Aston Villa devraient tous participer au tournoi.

Ici, FFT explique quels sont les matchs de la Premier League Summer Series à regarder et comment vous pouvez vous connecter à chaque match de n’importe où dans le monde.

(Crédit image : Premier League)

Diffusion en direct de la Premier League Summer Series

Calendrier télévisé en direct de la Premier League Summer Series: Quand les matchs de la Premier League Summer Series sont-ils à la télévision au Royaume-Uni?

Diffusion en direct de la Premier League Summer Series disponible sur Sky Sports :

dimanche 23 juillet

12h BST: Chelsea contre Brighton & Hove Albion

Disponible pour regarder sur Sports du ciel

lundi 24 juillet

12h BST: Newcastle United contre Aston Villa

Disponible pour regarder sur Sports du ciel

mercredi 26 juillet

22h30 BST: Brentford contre Brighton

Disponible pour regarder sur Sports du ciel

jeudi 27 juillet

12h BST: Fulham contre Aston Villa

Disponible pour regarder sur Sports du ciel

1h15 BST: Newcastle United contre Chelsea

Disponible pour regarder sur Sports du ciel

samedi 29 juillet

00h30 BST: Brighton contre Newcastle United

Disponible pour regarder sur Sports du ciel

dimanche 30 juillet

17h00 BST: Aston Villa contre Brentford

Disponible pour regarder sur Sports du ciel

19h45 BST: Chelsea contre Fulham

Disponible pour regarder sur Sports du ciel

Chelsea fera ses débuts avec son nouveau kit lors de la Premier League Summer Series (Crédit image : Chelsea/Nike)

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour les rencontres de la Premier League Summer Series, vos services nationaux à la demande ne fonctionneront pas – Sky Sports sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo!). Vous ne pourrez pas le regarder, ce qui n’est pas idéal si vous avez payé un abonnement et que vous souhaitez toujours suivre l’action sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Mais l’aide est à portée de main. Pour contourner cela, tout ce que vous avez à faire est d’obtenir un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux T&C de votre diffuseur. Un VPN crée une connexion privée entre votre appareil et Internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et ne bloquera pas automatiquement le service pour lequel vous avez payé. Toutes les informations entre les deux sont entièrement cryptées – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix, notamment :