Diffusions en direct de la FA Cup: comment regarder chaque match de n’importe où dans le monde

Vous voulez trouver toutes les diffusions en direct de la FA Cup ? Vous êtes au bon endroit.

Les droits TV de la FA Cup au Royaume-Uni sont partagés entre la BBC et ITV cette saison : les deux diffuseurs diffuseront de nombreux matchs de chaque tour de la compétition, y compris des rediffusions ; les deux téléviseront la finale.

La BBC détient également les droits de la Super League féminine, offrant une couverture en direct de 22 matchs en 2022/23. ITV diffusera également les rencontres internationales masculines et féminines d’Angleterre, ainsi que 10 matchs de la Liga tout au long de la campagne.

Ici, FFT explique quels sont les prochains matchs de Premier League à regarder et comment vous pouvez regarder chaque match de n’importe où dans le monde.

Programme de télévision britannique

Calendrier télévisé en direct de la FA Cup: Quels sont les prochains matchs de la FA Cup à la télévision au Royaume-Uni?

Diffusions en direct de la FA Cup des rediffusions du troisième tour disponibles sur les chaînes britanniques cette semaine:

mardi 17 janvier

19h45 GMT: Loups contre Liverpool

Disponible pour regarder sur la BBC

mercredi 18 janvier

19h45 GMT: Leeds United contre Cardiff City

Disponible pour regarder sur ITV

Guide VPN

(Crédit image : Matthew Ashton – AMA/Getty Images)

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour une série de matches de Premier League, vos services nationaux à la demande ne fonctionneront malheureusement pas – le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !). Vous serez empêché de le regarder, ce qui n’est pas idéal si vous avez payé un abonnement et que vous voulez toujours attraper le visage extra-rouge de Steve Bruce sans avoir recours aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Mais l’aide est à portée de main. Pour contourner cela, tout ce que vous avez à faire est d’obtenir un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux T&C de votre diffuseur. Un VPN crée une connexion privée entre votre appareil et Internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous vous trouvez et ne bloquera pas automatiquement le service pour lequel vous avez payé. Toutes les informations entre les deux sont entièrement cryptées – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix, notamment :

(Crédit image : futur)

Droits TV internationaux

• ROYAUME-UNI: Au Royaume-Uni, les droits de la FA Cup sont partagés entre les deux principaux diffuseurs terrestres, la BBC et ITV.

• ETATS-UNIS: ESPN+ (s’ouvre dans un nouvel onglet) est le siège de la FA Cup aux États-Unis.

• Canada: Au Canada, Sportsnet MAINTENANT est l’endroit idéal pour assister à l’action de la FA Cup.

• Australie: Paramount + est l’endroit où vous pouvez regarder les matchs de la FA Cup en Australie.

• Nouvelle-Zélande : En Nouvelle-Zélande, Sky Sport détient les droits sur la FA Cup.