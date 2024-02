Diffusion en direct, listes, concours de compétences

Le Maple Leafs de Toronto accueillent le Match des étoiles de la LNH pour la première fois depuis 2000, et le look sera plus traditionnel.

Le concours de compétences All-Star de vendredi en est un excellent exemple. Les deux dernières compétitions d’habiletés en Floride et à Vegas nous ont offert du pitch and puck golf, un dunk tank, un jeu de 21 avec des joueurs tirant des rondelles sur des cartes surdimensionnées et un événement aux fontaines du Bellagio.

Cette année, nous reviendrons à l’essentiel : tir, patinage, passes, échappées et maniement du bâton. La compétition à 12 joueurs offre un prix d’un million de dollars au gagnant.

Le match des étoiles de samedi restera un tournoi à quatre équipes, 3 contre 3, comme c’est le cas depuis 2016. Mais la LNH recommence à demander aux capitaines de choisir leurs équipes lors d’un repêchage, la dernière fois en 2015. tenue jeudi.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur le week-end des étoiles de la LNH :

Quand et où se déroule le week-end du Match des étoiles de la LNH ?

Les événements des étoiles de la LNH se dérouleront du jeudi 1er février au samedi 3 février au Scotiabank Arena de Toronto. Les capitaines choisiront les équipes du repêchage All-Star à 18 h HE jeudi. Le concours de compétences aura lieu à 19 h HE vendredi. Le Match des étoiles de la LNH 3 contre 3 aura lieu à 15 h HE Samedi.

Comment puis-je regarder le week-end du Match des étoiles de la LNH ?

Le repêchage All-Star sera affiché sur ESPN2. Le concours de compétences sera diffusé sur ESPN. Le All-Star Game sera diffusé sur abc.

Comment puis-je diffuser en direct le week-end du Match des étoiles de la LNH ?

ESPN+ diffusera les événements en direct. Ils peuvent également être visionnés sur les services de streaming diffusant ESPN et ABC. ESPN+ présentera également le prix de l’homme de l’année des anciens de la LNH et la vitrine 3 contre 3 de la Ligue professionnelle de hockey féminin, qui suivront le repêchage de jeudi.

Quelles sont les quatre équipes du Match des étoiles de la LNH ?

L’équipe Matthieu : Capitaine Auston Matthews (Maple Leafs de Toronto), capitaine adjoint Morgan Rielly (Maple Leafs). Le célèbre capitaine Justin Bieber.

Équipe McDavid : Capitaine Connor McDavid (Oilers d’Edmonton). Capitaine adjoint Leon Draisaitl (Oilers). Le célèbre capitaine Will Arnett.

Équipe MacKinnon: Capitaine Nathan MacKinnon (Avalanche du Colorado). Capitaine adjoint Cale Makar (Avalanche). Capitaine célèbre Tate McRae.

L’équipe Hughes : Co-capitaines Jack Hughes (Diables du New Jersey) et Quinn Hughes (Canucks de Vancouver). Capitaine adjoint Elias Pettersson (Canucks). Le célèbre capitaine Michael Bublé. Jack Hughes est blessé et ne jouera pas.

Les capitaines et capitaines adjoints choisiront les neuf joueurs restants, dont deux gardiens de but, pour leur équipe.

Qui sont les étoiles restantes de la LNH ?

Canards d’Anaheim: Frank Vatrano

Coyotes de l’Arizona: Clayton Keller

Bruins de Boston: David Pastrnak, G Jeremy Swayman

Sabres de buffle: Rasmus Dahlin

Ouragans de la Caroline: Sébastien Aho

Avalanche du Colorado: G Alexandre Georgiev

Vestes bleues de Columbus : Boone Jenner

Étoiles de Dallas: G Jake Oettinger

Red Wings de Détroit: Alex DeBrincat

Panthères de Floride: Sam Reinhart, G Sergei Bobrovsky

Kings de Los Angeles: G Cam Talbot

Sauvage du Minnesota: Kirill Kaprizov

Canadiens de Montréal: Nick Suzuki

Prédateurs de Nashville: Filip Forsberg

Diables du New Jersey: Jesper Bratt*

Insulaires de New York : Mathieu Barzal

Rangers de New York: Vincent Trocheck*, G Igor Shesterkin

Sénateurs d’Ottawa: Brady Tkachuk

Flyers de Philadelphie: Travis Konecny

Pingouins de Pittsburgh: Sydney Crosby

Blues de Saint-Louis:Robert Thomas

Requins de San José: Tomas Hertl

Kraken de Seattle: Oliver Björkstrand

Lightning de Tampa Bay: Nikita Koucherov

Maple Leafs de Toronto: Mitch Marner, William Nylander

Canucks de Vancouver: Brock Boeser, Elias Lindholm (il était avec le Flammes de Calgary lorsqu’il a été nommé mais a été échangé le 31 janvier), JT Miller. G Thatcher Demko

Capitales de Washington:Tom Wilson

Jets de Winnipeg: Kyle Connor*, G Connor Hellebuyck

*-remplacement des blessures. Blackhawks de Chicago” Connor Bédard, Chevaliers d’or de Vegas” Jack Eichel et Jack Hughes du New Jersey ne jouent pas.

Qui participera au concours d’habiletés des étoiles de la LNH ?

Pastrnak, Bruins ; MacKinnon et Makar, Avalanche ; Draisaitl et McDavid, Oilers ; Barzal, insulaires ; Kucherov, Foudre ; Matthews et Nylander, Maple Leafs; Pettersson, Quinn Hughes et Miller, Canucks

Remarque : Barzal remplacera Jack Hughes, blessé

Quel est le format du concours de compétences ?

Au lieu que tout le monde concoure, 12 patineurs prendront part à quatre des six épreuves : patineur le plus rapide, tir le plus fort, maniement du bâton, tirs sur réception, défi de passe et tir de précision. Cinq points sont attribués au vainqueur de chaque épreuve jusqu’à zéro pour celui qui termine sixième.

Les huit meilleurs patineurs participeront à un défi de tirs de barrage et pourront choisir le gardien de but qu’ils affronteront. Après cette épreuve, les six premiers participeront à une course d’obstacles valant le double de points. Le patineur avec le plus de points à la fin de la soirée recevra 1 million de dollars.

Quelles sont les missions du concours de compétences ?

Patineur le plus rapide: Nylander, Hughes, Makar, Barzal, McDavid

Minutes ponctuelles: Pettersson, MacKinnon, Draisaitl, Kucherov, Miller, Matthews, Barzal, Pastrnak

Réussir le défi : MacKinnon, Nylander, Makar, Barzal, Miller, Kucherov, Hughes, McDavid, Pettersson, Matthews, Draisaitl

Tir le plus dur : Matthews, Makar, Pastrnak, Miller, Pettersson

Maniement du bâton: Hughes, McDavid, Pettersson, Kucherov, Draisaitl, MacKinnon, Pastrnak, Barzal, Nylander

Précision: Kucherov, Makar, McDavid, Hughes, Miller, Pastrnak, MacKinnon, Nylander, Draisaitl, Matthews

Quel est le format du Match des étoiles de la LNH ?

Deux des équipes joueront 20 minutes de hockey 3 contre 3, suivies par les deux autres équipes. Les équipes changeront de camp et de gardien après 10 minutes. Les matchs nuls seront décidés par des tirs de barrage. Les vainqueurs des demi-finales s’affronteront pour le championnat. L’équipe gagnante se partagera 1 million de dollars.

Qui sont les entraîneurs du Match des étoiles de la LNH ?

La LNH a nommé Peter Laviolette (Rangers), Jim Montgomery (Bruins), Rick Bowness (Jets) et Rick Tocchet (Canucks) comme entraîneurs du All-Star Game. Ces quatre-là menaient leurs divisions respectives en termes de pourcentage de victoires à la mi-saison. Laviolette entraîne pour la quatrième fois, Montgomery et Tocchet leur deuxième et Bowness fait ses débuts comme entraîneur All-Star.