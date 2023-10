L’Inde et l’Angleterre ont vécu des expériences très différentes lors de la Coupe du monde de cricket 2023. Pour les hôtes, tout s’est déroulé comme prévu. Pour les champions en titre, cela a été un peu la catastrophe.

Dans cet esprit, on pourrait s’attendre à ce que l’Inde batte l’Angleterre lors de son prochain match. Mais on ne sait jamais avec ce jeu.

Si vous souhaitez regarder l’Inde contre l’Angleterre gratuitement depuis n’importe où dans le monde, nous avons toutes les informations dont vous avez besoin.

Quand aura lieu l’Inde contre l’Angleterre dans la Coupe du monde de cricket ?

L’Inde et l’Angleterre se rencontreront à 8h30 BST le 29 octobre à Ekana Sports City à Lucknow, en Inde.

Comment regarder l’Inde contre l’Angleterre gratuitement

9Now est la meilleure plateforme de streaming gratuite pour regarder la Coupe du monde de cricket ICC 2023.

Ce service de streaming australien offre une couverture gratuite de tous les matchs australiens, ainsi que des plus grands matchs du tournoi. Ce calendrier impressionnant comprend le match entre l’Inde et l’Angleterre.

9Now est géo-restreint à l’Australie, mais n’importe qui peut débloquer ce service de streaming gratuit avec un VPN. Ces outils peuvent masquer votre adresse IP (emplacement numérique) et vous connecter à un serveur sécurisé en Australie, ce qui signifie que vous pouvez accéder à 9Now depuis n’importe où dans le monde.

Débloquez 9Now en suivant ces étapes simples :

Inscrivez-vous à un VPN adapté au streaming (comme ExpressVPN) Téléchargez l’application sur l’appareil de votre choix (les meilleurs VPN proposent des applications pour Windows, Mac, iOS, Android, Linux, etc.) Ouvrez l’application et connectez-vous à un serveur en Australie Inscrivez vous pour 9Maintenant Diffusez gratuitement l’Inde contre l’Angleterre depuis n’importe où dans le monde

Les meilleurs VPN pour le streaming ne sont pas gratuits, mais la plupart proposent des essais gratuits ou des garanties de remboursement. En profitant de ces offres généreuses, vous pouvez débloquer 9Now sans vous engager avec votre argent. Ce n’est clairement pas une solution à long terme, mais cela signifie que vous pouvez regarder gratuitement les matchs clés de la Coupe du monde de cricket ICC.

Quel est le meilleur VPN pour 9Now ?

ExpressVPN est le meilleur service pour débloquer des sites de streaming gratuits comme 9Now, pour plusieurs raisons :

Serveurs dans 94 pays, dont l’Australie

Application facile à utiliser disponible sur tous les principaux appareils, notamment iPhone, Android, Windows, Mac et plus encore

Politique stricte de non-journalisation pour que vos données soient sécurisées

Vitesses de connexion rapides sans limitation

Jusqu’à cinq connexions simultanées

Garantie de remboursement de 30 jours

Un abonnement d’un an à ExpressVPN est en vente au prix de 82,82 £ et comprend trois mois supplémentaires gratuits – 49 % de réduction pour une durée limitée. Ce plan comprend également un an de sauvegarde cloud gratuite et illimitée et une garantie de remboursement de 30 jours.

Regardez gratuitement l’Inde contre l’Angleterre lors de la Coupe du monde de cricket ICC avec ExpressVPN.